Все казахстанцы ощущают себя членами одной большой семьи – Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сравнил казахстанское общество с одной большой казахской семьей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей, независимо от их этнической принадлежности, за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть», - сказал Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК.

Глава государства отметил, что наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями.

«И это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации. Мы все – одна семья, и это не громкие слова, а наша привычная реальность», - подчеркнул Президент.

«При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы. У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности», - добавил К. Токаев.