Все избирательные участки отвечают международным требованиям - наблюдатель из Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный наблюдатель от Кыргызской Республики, член ЦИК КР Узарбек Жылкыбаев заявил об активности казахстанцев на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с утра посмотрели 10 участков. Все они в целом готовы, отвечают всем требованиям внутреннего законодательства и международным стандартам. Избиратели активно идут. В истории независимого Казахстана изменения в Конституцию вносятся через референдум во второй раз. Граждане чувствуют ответственность перед государством», - сказал Узарбек Жылкыбаев на брифинге в Алматы.

Он отметил, что от Кыргызстана в качестве наблюдателя участвуют 8 человек - 4 в Нур-Султане, 2 - в Шымкенте , 2 - в Алматы.