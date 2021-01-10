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Все избирательные участки начали работу в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2021, 08:35
Все избирательные участки начали работу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начали работу все избирательные участки. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Голосование по выборам депутатов проводятся на 10 060 избирательных участках, образованных внутри Республики Казахстан и за ее пределами. Информирование о месте и времени голосования проведено избирательными комиссиями заблаговременно. По состоянию на 8 часов времени столицы к голосованию приступили все 9 994 избирательных участка по стране и 17 избирательных участков при представительствах РК в иностранных государствах, 49 избирательных участка за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов», - сказал Константин Петров.

Он также добавил, что 9 января в 18 часов местного времени в регионах закончилось выдача открепительных удостоверений на право голосования.

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«Участковыми избирательными комиссиями по письменным заявлениям избирателей выдано 10 599 открепительных удостоверений на право голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента. По этим открепительным удостоверениям граждане могут сегодня проголосовать на любом участке по месту своего фактического пребывания. По выборам депутатов маслихатов всех уровней в общей совокупности выдано 11 612 открепительных удостоверений. Местными исполнительными органами и избирательными комиссиями проведена большая работа по обеспечению полноты и достоверности списков избирателей. В списки избирателей на начало голосования включено 11 915 903 избирателя. Центральная избирательная комиссия на брифинге каждые два часов будет информировать о явке избирателей», - заключил Константин Петров.

Отметим, в выборах примут участие кандидаты от пяти политических партий:

Nur Otan , «Ак Жол», «Народная партия Казахстана» (бывшая КНПК – «Коммунистическая народная партия Казахстана»), «Адал», «Ауыл».

Для прохождения в Мажилис партии должны набрать не менее 7% от общего числа голосов.

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