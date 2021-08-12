Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане созданы условия для изучения и развития языков народа Казахстана, удовлетворения духовных потребностей и сохранения культурной самобытности представителей всех этносов. Так прокомментировал деятельность «языковых патрулей», проверяющих сотрудников магазинов и общепита на знание казахского языка, Марат Азильханов - заместитель Председателя АНК, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК, передает МИА «Казинформ».

«Важно отметить, что такие инциденты не имеют какой-либо широкий характер, но в то же время, создают в обществе ненужное напряжение.

Все граждане Казахстана составляют один народ, все этносы являются неотъемлемой частью единого целого. Государственная политика направлена на формирование гармоничных межэтнических отношений, обеспечение прав и свобод граждан, в том числе в языковых вопросах.

У нас созданы условия для изучения и развития языков народа Казахстана, удовлетворения духовных потребностей и сохранения культурной самобытности представителей всех этносов. Казахстанцы уважительно относятся к русскому и любым другим языкам. А государственный язык является важнейшим фактором консолидации народа Казахстана.

Требования о соблюдении языковых прав не должны выливаться в ущемления прав других граждан, оскорбления в их адрес. Элементы этого мы как раз наблюдаем в действиях участников указанных инцидентов.

Совершенно очевидно, что такие действия не могут поддерживаться обществом, тогда как языковая сфера требует от всех тонкости и деликатности.

Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы в этом направлении формировалась абсолютно позитивная общественная атмосфера», - сказал Марат Азильханов.