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Все граждане Казахстана должны ощущать на себе практическую пользу – Президент

15 Декабря 2021 17:36
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Все граждане Казахстана должны ощущать на себе практическую пользу – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил основополагающий принцип «слышащего государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Перед нами стоят новые задачи, касающиеся повышения качества жизни граждан. Мы будем четко следовать основополагающему принципу «не человек для государства, а государство для человека», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

По словам Президента, с большими надеждами наше общество восприняло концепцию «слышащего государства».

«Поэтому госслужащие должны приложить максимум усилий, чтобы оправдать ожидания и учесть пожелания каждого гражданина. Исполнительная власть, включая руководителей регионов, городов, районов, обязана упорно трудиться на благо народа. Наша главная цель состоит в том, чтобы все граждане Казахстана ощущали на себе практическую пользу от экономического развития. Потому что для людей важны реальные блага. Ведь успех страны складывается из успеха каждого ее гражданина», - подчеркнул Глава государства.

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#Президент Казахстана   #Другие государственные органы   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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