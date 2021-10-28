НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства поручил разработать новый Закон о развитии агломераций и новые стандарты комплексной застройки городов. В частности, Президент отметил, что Казахстан находится в русле устойчивой тенденции на урбанизацию. «Города-миллионники должны стать опорой глобальной конкурентоспособности Казахстана, а областные центры – точками роста регионов. Поэтому потребуется разработка Закона о развитии агломераций и новые стандарты комплексной застройки городов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов рассказал, как в южной столице реализуются новые установки в части градостроительного планирования.

– Алмасхан Тлеуханулы, в мае текущего года маслихат города Алматы утвердил «Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы», устанавливающие ряд новых требований. Какие из этих норм Вы считаете наиболее важными для дальнейшего развития города и почему?

– Вообще, когда мы разрабатывали эти Правила, то взяли за основу международную практику – как в развитых странах регулируются вопросы застройки населенных пунктов, чтобы города были более комфортными и дружелюбными к человеку. Основанием для разработки Правил было поручение Главы государства Касым-Жомарта КемелевичаТокаева, который 28 декабря 2019 года подписал Закон об особом статусе города Алматы. Разработка Правил была прописана в этом Законе. Далее, по поручению акима Алматы Бакытжана Абдировича Сагинтаева, мы проанализировали ситуацию в городе, чтобы выяснить, что именно возмущает людей, почему происходит точечная застройка. Мы пришли к выводу, что такие эксцессы случаются вследствие того, что градостроительные правила Алматы основаны на общереспубликанских нормативах. Стало ясно, что выполнить поручение Президента можно, лишь выработав специальные требования для города Алматы.

– Какие новшества содержатся в этих Правилах, что изменилось и изменится в результате их применения?

– Прежде всего, в Правила вошли новые нормы по расстояниям между зданиями и сооружениями. Также нормирована плотность населения, допустимая в том или ином квартале города. В Правила включены требования по сохранению исторического облика зданий и сооружений. Ведь Алматы – не новый город, он имеет свою историю. Соответственно, сложился свой стиль, образовались свои архитектурные ансамбли. Правилами запрещается сносить здания, имеющие историческое и культурное значение. Если проводятся реконструктивные мероприятия, например, усиление или перепрофилирование зданий, то есть требование, чтобы были сохранены фасады. Далее, есть требование, чтобы на окраинах города соблюдался принцип устойчивого развития. Это значит, что должно быть предусмотрено, с учетом численности населения, в каждом квартале города, определенное количество мест в школах, в детских садах, наличие поликлиник, а также опорных пунктов полиции.

Надо сказать, что мы первыми в Казахстане разработали такие правила, и они у нас уже утверждены. При разработке Правил мы поняли, что многие из этих вопросов действующим законодательством не урегулированы. Поэтому было решено принять такие нормы для Алматы, а затем, когда будет видно, как это работает на практике, можно будет вносить такие нормы в общереспубликанское законодательство.

Следующим шагом будет введение высотного регламента зданий и сооружений. Это обусловлено тем, что в городе есть экологические проблемы, есть большие вопросы по загазованности воздуха вследствие хаотичной застройки. Поэтому, здесь акцент сделан на экологию.

В целом, при разработке Правил, мы ориентировались на потребности человека, что соответствует поручению Главы государства касательно обеспечения комфортного проживания в населенных пунктах. Все требования Правил согласованы с заинтересованными государственными органами, Правила утверждены Министерством юстиции и являются действующим нормативно-правовым документом.

– Среди поручений Главы государства есть требование обеспечить прозрачность принятия решений в сфере архитектурного планирования? Как это реализовано в Правилах?

– Прежде всего, хочу отметить, что новые Правила не вводились в административном порядке, сразу и без обсуждения. Каждую строчку Правил, каждое требование мы обсуждали и согласовывали с общественностью, а также с застройщиками, инвесторами. Мы получили полную поддержку, никто не был против введения новых стандартов. Конечно, у застройщика всегда было желание построить побольше на меньшей площади, но теперь вводятся ограничения. Допустим, на территории есть проблемы с транспортом – по имеющимся дорогам не получается свободный выезд и вывоз жителей. Значит, нужно как-то ограничить численность населения. Еще одно требование касается площади дворовой территории на каждого жителя Алматы. Если раньше площадь двора привязывалась к площади жилья, то теперь мы используем другой подход – мы рассчитываем дворовую площадь на каждого жителя. На каждого жителя микрорайона должно приходиться 10 квадратных метров дворовой территории, при этом, 25% этой площади должно быть озеленено. Эта норма позволяет сохранить и увеличить озеленение Алматы, уже на дворовых территориях. Раньше была такая практика, что, поскольку дворовая территория принадлежала государству, ее могли приобретать застройщики на аукционах. Затем, через 10-15 лет у застройщика возникало желание что-то построить на этом участке. Соответственно, теперь эта практика прекращена, в исполнение поручения Главы государства.

– Насколько Правила соответствуют тем требованиям, которые были выработаны для левобережья столицы?

– Прежде всего, наши Правила разработаны специально для Алматы. Конечно, при застройке левобережья Нур-Султана учитывались все современные требования, учитывался и столичный статус. Поэтому, и были выработаны особые нормативно-технические требования. Так же и для Алматы были выработаны специальные требования, с учетом того, что большая часть исторического центра построена в прошлом столетии. Именно в тот период формировались улицы и кварталы. Для каждого города должны действовать индивидуальные правила застройки, с учетом географических, климатических условий, экономической ситуации, исторически сложившегося архитектурного стиля и образа жизни населения. Города, как и люди, имеют свои индивидуальные особенности, и каждый город стремится статье еще красивее. Мы хотим, чтобы Алматы не стал городом второго уровня, а оставался жемчужиной Республики.

Именно поэтому, какими бы жесткими ни показались новые Правила, это только начало. Мы будем прорабатывать все Правила до полной детализации, чтобы все было ясно, четко и понятно. Главное, что если эти новые стандарты будут реально работать, то уже не возникнет каких-то социальных проблем – стандарты снимут все эти проблемы, в том числе, и в части занятости населения. Дело в том, что каждый город – это живой организм, который требует постоянной модернизации и соответствующей эксплуатации.

В целом, да, новые Правила для Алматы похожи на те, что применялись при застройке левобережья столицы. Но, повторюсь, для каждого города должны быть индивидуальные требования. В Нур-Султане, например, не стоит сколько-нибудь остро вопрос сохранения исторических зданий, в то время как в Алматы историческая застройка достигает 80 процентов.

– Какое участие принимала общественность в обсуждении и принятии новых Правил и последующих решений?

– В Правилах отдельно прописаны требования о прозрачности принятия градостроительных решений. Мы проводили и проводим обсуждения всех таких решений с населением – начиная с Генерального плана и проектов детальных планировок. Все обсуждения проходят максимально открыто, широко освещаются в СМИ и на информационных ресурсах, доступных для населения. Застройщики обязаны, в соответствии с Правилами, проводить общественные слушания с населением, проживающим на территории района, где возводятся здания и сооружения. Теперь, если общественность не согласна, не может быть точечной застройки, пусть даже застройщик обладает правом собственности на определенный участок. В обсуждениях градостроительных решений принимают участие и общественные советы при государственных органах, и профессиональные общественные организации. Предложения последних учитываются уже на стадии разработки документа, например, Генерального плана.

– Вы говорили об индивидуальных требованиях для города. Не вступают ли принятые в Алматы Правила в противоречия с общегосударственными стандартами?

– Как я уже говорил, при разработке Правил мы прошли все процедуры согласования – от профильных министерств, которые утверждают нормативно-технические требования, до Минюста. Никаких противоречий нет. Но, хочу подчеркнуть, Закон об особом статусе города Алматы позволяет нам ужесточать некоторые требования. К примеру, по общереспубликанскому нормативу, на одного жителя должно приходиться не менее 6 квадратных метров дворовой территории. Мы ввели свое требование – не менее 10 квадратных метров. Кроме того, мы ввели требования, регулирующие плотность населения. На территории городского квартала должно проживать не более 440 человек на гектар площади. При проектировании застройщик обязательно должен учитывать эти требования.

В европейских странах есть понятие «дизайн-код». Сегодня у нас в Казахстане также предлагают внедрять собственные стандарты. То есть, даже если СНиПы (Строительные нормы и правила – «Казинформ») позволяют девелоперам строить больше квадратных метров, без учета человеческого фактора, принятые новые стандарты дадут возможность соблюдать баланс между интересами застройщиков и интересами жителей. Таким образом, у нас в Алматы Правила переориентированы с технических требований на человеческий фактор. Кстати, те 10 квадратных метров дворовой территории, о которых я уже говорил, это норматив для жилого комплекса, территория общего пользования в этот показатель не входит. А показателя в 10 квадратных метров мы будем достигать по всему городу Алматы при проведении реконструкций, реноваций, поскольку у нас много ветхого жилого фонда, который будет заменяться также на парковые и декорационные зоны.

– Как восприняли жители Алматы все эти новшества?

– Надо отметить, что, в ходе обсуждений, по моим наблюдениям, 70-80% населения города были за новые Правила. Конечно, мы все подробно объясняли. Например, по нормативу, определяющему предельную численность населения квартала в 440 человек на гектар площади. Здесь ведь есть и экономическая составляющая. Для старого, исторического, центра города мы эти требования даже ужесточили. То есть, там численность населения на гектар еще более ограничена. Вот, это требование было особенно хорошо воспринято. То есть, алматинцы поняли, что более не будет уплотнений. В советское время действовал норматив в 330 человек на гектар, и мы остановились на этом. Поэтому, нового жилья в тех кварталах больше строиться не будет.

– Что будет с проектами, согласованными еще до принятия новых Правил? Будут ли в них вноситься изменения?

– Новые Правила действуют уже полгода. Мы требуем от всех застройщиков пересмотра всех проектных материалов, чтобы обеспечить выполнение новых требований. Сейчас мы ведем работу в том направлении, чтобы все объекты были приведены в соответствие с новыми требованиями. Норматив по плотности населения дает нам основу для расчетов, чтобы определить потребность в школах, детских садах, поликлиниках или семейно-врачебных амбулаториях в шаговой доступности, чтобы определить, где они должны располагаться. Все эти вопросы прописаны в новых Правилах. Например, на каждую тысячу человек, проживающих на данной территории, должно быть создано 180 мест в школах, 100 мест в детских садах, должна быть поликлиника и опорный пункт полиции. Главное, что все эти требования у нас консолидированы в едином документе. Раньше они были разбросаны по различным СНиПам.

Хочу еще отметить, что, в перспективе, Правила будут охватывать вопросы обеспечения транспортом, прогулочными зонами, а также будут расширены на вопросы высотности застройки. Касательно высотного регламента поручение уже есть, и мы начинаем над этим работать. Этот регламент должен быть научно обоснованным, технически доказанным и юридически правильным, как и все требования Правил, в целом.

– Спасибо за беседу.