Все государственные школы в Жамбылской области получат высокоскоростной Интернет

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На эти цели выделен 61 миллион тенге. Ожидается повышение скорости Интернета в 165 школах, где его скорость менее 20 Мбит/сек. Благодаря совместной с операторами связи работе скорость Интернета улучшилась уже в 28 школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации областного управления образования, в 2023 году в регионе строятся 25 объектов образования, на их строительство выделено 23,1 миллиарда тенге. Это решит проблемы двух трехсменных школ, двух школ с дефицитом мест и шести аварийных школ.

«До конца года ожидается сдача в эксплуатацию девяти школ и пяти пристроек к школам. Остальные объекты - переходящие на следующий год. Строительство семи из 12 школ в рамках Национального проекта «Комфортная школа» завершится в этом году. Строительство остальных пяти стартует в следующем году. Кроме того, на 4,4 миллиарда тенге проведен капитальный ремонт 17 образовательных объектов. На модернизацию школ и приобретение 22 модификационных кабинетов направлено 2,5 миллиарда тенге», - сообщили в образовательном ведомстве.

Помимо этого, все государственные школы региона будут иметь доступ к высокоскоростному Интернету. На эти цели выделен 61 миллион тенге. Ожидается повышение скорости Интернета в 165 школах, где его скорость менее 20 Мбит/сек. Благодаря совместной с операторами связи работе скорость Интернета улучшилась уже в 28 школах.

По информации облуправления образования, в 2022 году на развитие сферы образования региона выделено 244,4 млрд тенге, что превышает 50% годового бюджета региона. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в Жамбылской области будет построено 12 учебных заведений.