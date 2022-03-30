Все дороги открыли в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Все дороги по Алматинской области открыты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 08:00 часов 30 марта все дороги по Алматинской области открыты», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Отметим, с вечера 29 марта в связи с ухудшением погодных условий (метель, буран, видимость нулевая) было закрыто движение на автодорогах «Сарыозек-Коктал» (45-68 км, Алтын Емель), «Кокпек-Кеген-Тюп» (16-74 км, перевал Аласа) и «Кеген-Нарынкол» (0-35 км, с. Кеген-с. Сарыжаз).

Также ДЧС региона сообщает, что 30 марта в связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъема уровня воды на реках области.

ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.