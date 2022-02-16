Все доходы тратим на зарплату сотрудников – глава Казахфильма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент АО «Казахфильм» Акан Сатаев рассказал о текущей ситуации в организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, сегодня киностудия зарабатывает на производстве своих картин, так называемые общестудийные отчисления. Но так не должно быть, киностудия должна зарабатывать на продаже своих картин, снимать фильмы, глубинная роль которых будет клиенториентированной, за счет продаж и расширения географии экспорта, запускать новые проекты, тем самым набирать оборотную массу. Безусловно, при этом студия должна предоставлять в аренду необходимую технику и оборудование», - сказал Акан Сатаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта.

По его словам, в рамках модернизации, которая была поддержана Правительством, работа идет.

«И мы уже получаем поставки самой современной техники. Поменяли структуру управления, повысили прозрачность, создали службу безопасности, при поддержке Правительства провели газ, подняли доход аренды до 400% в сравнении с допандемийным периодом», - отметил глава «Казахфильма».

«Мы работаем, стараемся. Но все, что студия зарабатывает, к сожалению, тратится на зарплаты сотрудников и административно-хозяйственные нужды. И, откровенно говоря, средств не хватает для производства своих фильмов. Поэтому нам по-прежнему требуется поддержка для производства собственных фильмов», - признался А. Сатаев.



Фото: brod.kz