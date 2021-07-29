НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 июля текущего года подписал Закон «О внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования», передает МИА Казинформ».

Эти поправки, направленные на реализацию прав лиц с особыми образовательными потребностями, в том числе с инвалидностью, на доступное образование без дискриминации, были инициированы группой парламентариев. Цели поправок, принятых в исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, соответствуют Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года.

В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майра Мелдебекова разъяснила важность принятого Закона.

«На сегодня в республике 161 826 детей с особыми образовательными потребностями, из них более 58 тысяч детей с инвалидностью .

Обучением, воспитанием по образовательным программам и коррекционно-педагогической поддержкой в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты, общественных и частных организациях охвачено 155 814 детей, что составляет 96,58%. Из них в общеобразовательных организациях инклюзивно обучаются и воспитываются лишь 40% детей с особыми образовательными потребностями», – сказала М. Мелдебекова.

По ее словам, в настоящее время коррекционно-педагогическую поддержку в кабинетах психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центрах получают 42 836 детей.

Как сообщила председатель Комитета, переход к инклюзивному образованию обусловлен международными протоколами о правах человека и всеобщим признанием того, что все дети имеют право на равный доступ к качественному образованию.

Говоря о содержании принятого Закона, М. Мелдебекова отметила, что поправки внесены в законы Республики Казахстан: «Об образовании», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», «О правах ребенка в Республике Казахстан».

Затем М. Мелдебекова рассказала о новшествах, внесенных принятыми законодательными поправками. Это, в первую очередь, расширение категории лиц с особыми образовательными потребностями. Если ранее в данную категорию были включены лица, испытывающие трудности в обучении, обусловленные только здоровьем, то теперь включены и те, кому трудно обучаться по различным экономическим и социальным обстоятельствам, в соответствии с международными нормами. Например, это могут быть дети мигрантов, дети из социально уязвимых семей.

Введено понятие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в учебном процессе, которые будут определяться правилами, разработанными уполномоченным органом в области образования. Также введена оценка особых образовательных потребностей, с учетом подушевого финансирования. Правила проведения оценки особых образовательных потребностей также будут разрабатываться и утверждаться уполномоченным органом в области образования.

Кроме того, как отметила председатель Комитета, в законодательство включены нормы, обеспечивающие вариативность, гибкость учебных планов, программ. В частности, организациям образования дано право адаптировать типовые учебные программы для детей с особыми образовательными потребностями, с учетом их уровня развития.

М. Мелдебекова обратила внимание на то, что в Казахстане впервые вводится государственный образовательный заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями. Такой заказ будут размещать местные исполнительные органы в частных организациях.

Также принятыми поправками усилена ответственность руководителя организации образования за нарушение правил приема в организации образования и несоздание специальных условий, предусмотренных в нормативных правовых актах для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях организации образования.

М. Мелдебекова отметила также важность обеспечения единых подходов в сфере инклюзивного образования. Основным уполномоченным органом в этой сфере является Министерство образования и науки РК. Кроме того, вопросами поддержки детей с особыми образовательными потребностями занимаются министерства здравоохранения, труда и социальной защиты населения. В рамках законопроекта предусмотрено межведомственное взаимодействие, поскольку реализация инклюзивного образования требует согласованных действий уполномоченных органов образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, местных исполнительных органов и общественности.

В заключение председатель Комитета сообщила, что для комплексного развития инклюзивного образования министерство продолжит работу над нормативно-правовой базой в части усовершенствования нормативов сети специальных организаций образования.