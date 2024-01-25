Все честно – экономист о завершении моратория на проверки малого бизнеса в Казахстане

Предпринимателям Казахстана не стоит опасаться завершения трехлетнего моратория на проверки малого и микробизнеса. Таким мнением поделился независимый финансовый аналитик, экономист Андрей Чеботарев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он считает, что завершение моратория может оказать негативное влияние на развитие МСБ в стране, но совсем небольшое.

- Я не думаю, что желавшие открыть ИП и торговать в прошлом году, вдруг передумают после завершения моратория. Мораторий на проверки – это не базовая привилегия, но мы приходим к тому, что годы, когда мы вкладывали в развитие МСБ, заканчиваются. Сейчас МСБ нужно развиваться дальше, становиться на ноги – становиться средним, крупным бизнесом. Поэтому взят путь на снижение различных привилегий, льгот и всего, что есть. Снятие этого моратория – это вполне логичное движение в эту сторону, когда снимаются различные преференции, - сказал эксперт.

Андрей Чеботарев не думает, что предпринимателям надо чего-то опасаться. Он напомнил, что несмотря на мораторий, проверки были. Единственное, госорганы не могли их инициировать. Любой предприниматель мог быть проверен на фоне жалоб потребителей.

Вместе с тем, по его мнению, поручения Президента по поддержке МСБ и завершение моратория не противоречат друг другу.

- Поскольку поддержка не равно суперпреференции. Мораторий нужно было уже заканчивать, потому что мы столкнулись с рядом случаев недобросовестного ведения бизнеса. У нас достаточно много разных мошенников и так далее, которые пользовались этим. Об окончании моратория предупреждали, поэтому все честно. Он не был завершен внезапно. Я не думаю, что эта мера настолько важная, что ее нельзя завершать или продлять. Конечно, если госорганы будут использовать отсутствие моратория для коррупционных схем, для провоцирования коррупции, то тогда нужно будет вернуться к этому вопросу, - заключил независимый финансовый аналитик.

Напомним, трехлетний мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса действовал с 1 января 2020 года и завершился 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, какие проверки ждут казахстанские МСБ в 2024 году.



