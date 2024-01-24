Мораторий прекращен, или Какие проверки ждут казахстанский МСБ в 2024 году

С 1 января 2024 года в Казахстане был прекращен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. В связи с этим многие предприниматели начали опасаться возможного увеличения числа проверок. Кого в первую очередь затронет государственный контроль и каким образом он будет проводиться, рассказываем в материале корреспондента агентства Kazinform.

В 2024 году органы государственного контроля и надзора проведут проверки субъектов предпринимательства, находящихся в группе с высоким уровнем риска. Эту тему обсудили на очередном заседании Совета по защите прав и противодействию коррупции в Астане.

О результатах моратория на проверки бизнеса

По словам директора Палаты предпринимателей Астаны Бейсена Жолболдиева, мораторий положительно отразился на субъектах бизнеса. В прошлом году в Астане было проведено 4500 проверок МСБ, что почти в три раза меньше, чем в 2019 году. Кроме того, доля малого и среднего бизнеса в экономике в 2023 году увеличилась в сравнении с 2019 годом на 41% — с 134 тысяч до 228 тысяч.

— В период 2020–2022 годов была пандемия. Тогда проверок было гораздо меньше. Но если сравнивать с 2019 годом, до пандемии, количество проверок сократилось почти в три раза. Это говорит о том, что органы прокуратуры в последние годы активно работают в сторону защиты бизнеса. Антикор в прошлом году объявил «Дорогу к бизнесу». Мы видим реальную поддержку Антикора и контролирующих органов, — отметил директор Палаты.

Из общего числа проверок (4500) в 2023 году, 20% приходилось на департамент госдоходов. Также были проведены проверки со стороны управления архитектуры, Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны.

Как отметил Бейсен Жолболдиев, сегодня столичные бизнесмены выражают обеспокоенность в связи с окончанием срока действия моратория.

— С конца прошлого года мелкий бизнес начал переживать. Информационное поле заполнилось тем, что начнутся проверки. Некоторые предприниматели подумали, что на самом деле все контролирующие органы будут заходить и проверять. Однако не только НПП, но и в Правительстве говорили, что таких массовых проверок не будет. Потому что существует система, которая определяет, кто «в красной зоне», и только они подлежат проверкам. Также проверка должна проходить регистрацию в департаменте по правовой статистике согласно Предпринимательскому кодексу, — сказал Бейсен Жолболдиев.

Согласно Предпринимательского кодекса, контроль за деятельностью субъектов (объектов) контроля и надзора ведется в форме профилактики, проверки или расследования.

Как будут регистрировать проверки?

Заместитель начальника департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Мадияр Шекимов сообщил, что в 2023 году было зарегистрировано 5016 актов о назначении проверок, эффективность которых составила 57%. Было отказано в регистрации 30 актам, из которых 16 — в отношении субъектов частного предпринимательства.

При получении запроса на регистрацию проверки, департамент имеет право принять одно из следующих действий: зарегистрировать проверку при отсутствии законных оснований для ее отказа;

вернуть на доработку в случае каких-либо несущественных недочетов, таких как нечитаемость вложений, неполное заполнение реквизитов, а также нарушение госорганом принципа территориальности.

Департамент на постоянной основе проводит работу по выявлению фактов незаконного вмешательства госорганов в предпринимательскую деятельность.

— В ходе надзорной деятельности были выявлены 54 незаконные проверки. По всем этим нарушениям привлечено 12 должностных лиц к административной ответственности. Установлено 200 фактов необоснованного включения подконтрольных субъектов в график проверок на соответствие требованиям органов санитарно-эпидемиологического контроля. Эти проверки признаны недействительными и были отменены, — проинформировал Мадияр Шекимов.

Вместе с тем, по его словам, Предпринимательский кодекс предоставляет предпринимателям средства защиты от незаконных, на их взгляд, проверок. В таких случаях предприниматель может обратиться в вышестоящий орган или суд.

Как будут выявлять объекты для профилактического контроля?

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Мадияр Мурзагельдиев отметил, что на территории города по ведомственному учету находится 25 721 объект, из которых 23 626 относятся к субъектам частного предпринимательства.

На сайте Генеральной прокуратуры опубликован список профилактического контроля на I полугодие 2024 года, на основании которого департаментом запланирована проверка 391 объекта.

Мадияр Мурзагельдиев подчеркнул, что профилактический контроль проводится с учетом объективных и субъективных критериев.

— Объективные критерии разработаны в целях распределения субъектов контроля по степеням риска на высокую, среднюю и низкую степени. Кратность профилактического контроля объектов, отнесенных к высокой и средней степеням риска, не чаще двух раз в год. В отношении них с целью проведения профилактического контроля применяются источники информации для выявления субъектов, нарушающих требования пожарной безопасности, а также субъективные критерии, — пояснил он.

Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

информация о результатах прошлых проверок из базы;

административное взыскание на субъект предпринимательства по статье 410 Кодекса РК об административных правонарушениях (ЕРАП);

эксплуатация объекта 5 лет и более;

осуществление деятельности с подтвержденными сведениями о нарушениях по нагрузке (проектной мощности), трехсменное обучение.

Согласно Предпринимательского кодекса, за месяц до проведения профилактического контроля ДЧС уведомляет субъект с указанием периода проверки.

При наличии нарушений выписываются акты о результатах профилактического контроля и предписание со сроками устранения. Результаты нового государственного пожарного контроля исключают административную ответственность физических и юридических лиц, за исключением результатов внеплановых проверок.

Как будут проходить внеплановые проверки бизнеса по жалобам?

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Астане Сархат Бейсенова сообщила, что в 2023 году от казахстанцев поступило

3598 обращений, в том числе 182 жалобы на бизнес.

— В 2022 году поступило 2026 обращений. Это говорит о том, что даже если количество предпринимателей у нас растет, жалоб от населения особенно на малый бизнес также становится больше. Это зачастую касается тех объектов, которые расположены на первых этажах жилых домов и мешают населению спокойно жить, — сказала Сархат Бейсенова.

Она отметила, что в 2024 году всего четыре объекта подлежат проверке на соответствие квалификационным требованиям. В прошлом году их было 49.

Также спикер подчеркнула, что ни одна внеплановая проверка не будет зарегистрирована, если к жалобе не будут приложены подтверждающие документы. Это могут быть фото-, видеоматериалы или протоколы исследований на предмет жалобы.

— За пределы жалобы специалист нашего органа не имеет право выходить. Мы жалобу изучаем, смотрим, поднимаем все проверочные листы и выбираем только те пункты, которые касаются предмета жалобы. Если жалоба подтверждается, выписывается акт проверки, с актом ознакамливается предприниматель, и принимаются административные меры, — пояснила Сархат Бейсенова.

Помимо этого, по ее словам, существует понятие «расследование», которое направлено на анализ инфекционных заболеваний.