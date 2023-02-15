Все будет исключительно в электронном виде – Генсек TRACECA о проектах коридора «Европа – Кавказ – Азия»

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В связи с переизбранием Асета Асавбаева на новый трехлетний срок Генеральным секретарем TRACECA собственный корреспондент МИА «Казинформ» поинтересовался у нашего соотечественника тонкостями работы в организации международного значения, штаб-квартира которой базируется в столице Азербайджана – Баку.

- Асет Асанович, Вы являетесь одним из немногих наших сограждан, который сегодня достойно стоит у штурвала важной международной структуры. Прошло ровно три года как Ваша кандидатура на пост Генерального секретаря Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA была единогласно одобрена и вот сегодня такое же доверие вновь оказано Вам, что, безусловно, вызывает гордость и восхищение. Не могли бы Вы поделиться, каково в целом находиться во главе крупных проектов, что Вы испытываете, будучи ответственным за их реализацию, особенно в сложившейся геополитической ситуации?

- Конечно, учитывая важность обеспечения транспортной связанности стран, не имеющих выхода к морю, а также сложившуюся ситуацию и возрастающую приоритетность маршрутов TRACECA, занятие должности Генерального секретаря Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA возлагает большую ответственность.

Как известно, перевозки по маршрутам коридора пересекают множество границ и требуют смену одного вида транспорта на другой, поэтому реализация проектов тесно связана с инициативами, направленными на развитие мультимодальных перевозок. Это требует наличие профессиональной компетентности и опыта работы. С другой стороны, принятие и реализация данных инициатив сопровождается с принятием решений на основе консенсуса, что требует и дипломатические навыки.

Особо хочу также отметить важность роли Республики Казахстан как на региональном уровне, так и на международной арене, и проводимой политике по развитию транспортной отрасли. Это, несомненно, учитывается при выборе кандидата на должность Генерального секретаря.

Поэтому для меня оказанное доверие - большая честь, для оправдания которого я буду прилагать максимальные усилия для повышения конкурентоспособности коридора TRACECA.

- В настоящее время по известным нам геополитическим обстоятельствам традиционные транспортно-логистические маршруты претерпели значительные изменения, что повлияло на поставки энергоресурсов и товаров первой необходимости в глобальном масштабе. В этих условиях, несомненно, растет роль альтернативных мультимодальных транспортных коридоров, в том числе и значимость маршрута TRACECA. Какую функцию сейчас выполняет Ваша организация, в чем заключается ее основная роль в нынешних реалиях?

- Задачи определены Основным многосторонним соглашением о международном транспорте по развитию коридора Европа - Кавказ - Азия, которое было подписано 25 лет назад.

Так, развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения, содействие доступу к международному рынку транспорта, способствование международной перевозке, обеспечение безопасности движения, сохранности грузов и охраны окружающей среды, гармонизация транспортной политики, а также создание равных условий конкуренции между отдельными видами транспорта - являются основными целями.

Для этого, Постоянным Секретариатом ведется активная работа по следующим направления.

Во-первых, продолжается практика подготовки обзоров законодательства стран TRACECA по различным аспектам перевозок. К примеру, последние обзоры были направлены на развитие мультимодальных перевозок и мер по их стимулированию.

Во-вторых, разрабатываются и согласовываются новые проекты соглашений, которые призваны упростить процесс перевозки.

В-третьих, особое внимание уделяется цифровизации и внедрению электронных транспортных документов на различных видах транспорта.

В-четвертых, систематически проводятся курсы повышения квалификации национальных экспертов с соответствующим сертифицированием.

В-пятых, ежегодно проводится оценка эффективности деятельности пунктов пропуска с последующей разработкой пострановых рекомендаций.

В целом, данные мероприятия направлены на максимальную гармонизацию законодательства стран TRACECA и исключение барьеров.

- Как и Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) или как его еще называют Срединный коридор, проект TRACECA служит в качестве моста между Европой, Кавказом и Азией. Насколько сегодня тесно работают эти две структуры, преследующие одну цель - трансформировать южнокавказский регион в крупнейший логистический хаб, а наш – в стратегически важную транзитную зону между Западом и Востоком?

- Мне хотелось бы внести немного ясности. TRACECA – это проект, направленный на развитие транспортной политики и объединяющий в первую очередь государственные органы 13 стран. ОЮЛ «МА «Транскаспийский международный транспортный маршрут» является объединением представителей частного сектора, в первую очередь операторов, осуществляющих перевозку и управляющих объектами транспортной инфраструктуры.

Таким образом, две структуры дополняют друг друга чтобы обеспечить привлекательность маршрутов коридора TRACECA. В этой связи, в ходе прошедшего 10 февраля 2023 года XVI юбилейного заседания Межправительственной комиссии TRACECA был подписан Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого продолжатся наши партнерские отношения.

- В этом году председательство в TRACECA от Болгарии перешло к Грузии, имеющей огромный опыт транзита как энергоносителей, так и товаров. Какой импульс может это оказать для развития коридора TRACECA?

- Болгария является страной ЕС и поэтому основной акцент был направлен на вопросы гармонизации законодательства с нормами ЕС и обеспечение информированности о маршрутах коридора ТРАСЕКА, в том числе с выходом в страны ЕС через Болгарию.

Грузия также является важным соединяющим звеном коридора, обеспечивая транспортное сообщением между странами Центральной Азии и ЕС. Согласно видению председательствующей стороны, в этом году основной акцент будет сделан на цифровизацию, гармонизацию таможенного оформления, повышению связанности грузопотоков Каспийского и Черного морей, а также проработку инициатив, направленных на углубление взаимодействия с представителями частного сектора 13 стран.

- Более чем уверен, что Ваша команда неустанно трудится и за эти три года добилась определенных продвижений так сказать в возрождении Шелковой пути. Читателям МИА «Казинформ» было бы интересно услышать о значимых достижениях, успешных реализованных проектах TRACECA в этой области.

- За короткое время был принят ряд документов, направленных на дальнейшее развитие: Концепция развития контейнерных перевозок до 2030 года, Цифровая концепция, актуализированный План действий на 2022-2026 годы и др. Данные документы были подготовлены при непосредственном участии и поддержке стран TRACECA, которые вне зависимости от внешнеполитической ситуации намерены и дальше развивать транспортные маршруты и связанность в регионе.

Для примера хочу остановиться на некоторых инициативах, реализуемых в рамках этих документов.

На сегодня заинтересованными странами TRACECA практически завершаются внутригосударственные процедуры согласования проекта Соглашения о Едином транзитном разрешении TRACECA. Реализация положений Соглашения позволит упростить процесс получения и применения разрешений национальными перевозчиками, сократить количество разрешений, необходимых для осуществления транзитных перевозок, до одного. При этом, все будет исключительно в электронном виде. Таким образом, основной целью внедрения единого транзитного разрешения TRACECA является повышение конкурентоспособности коридора и постепенная либерализация автомобильных перевозок.

В целях увеличения привлекательности перевозок на Каспийском море Постоянным Секретариатом был инициирован проект анализа перевозок грузов по Каспийскому и Черному морям для подготовки рекомендаций по снижению стоимости перевозок грузов на Каспийском море. По итогам проведенной работы реализатором проекта было предложено рассмотреть проект концепта судна, которое может перевозить больше грузов по меньшей цене за единицу. В данном направлении будет продолжена работа по дальнейшему детальному исследованию концепта судна.

В целях повышения информированности бизнеса о возможностях коридора ТРАСЕКА в прошлом году проведена учебно-ознакомительная поездка по территориям Казахстана, Азербайджана и Грузии. С 16 по 24 мая 2022 года порядка 50 участникам была представлена возможность обсуждения вопросов осуществления автомобильных перевозок по маршруту Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария. Также участники посетили морские порты и пункты пропуска на протяжении вышеуказанного маршрута и обсудили интересующие вопросы с представителями государственных органов, морских портов и судоходных компаний в ходе организованных конференций.

Для повышения компетенции национальных экспертов проведены курсы в области авиационной безопасности и кибербезопасности на авиации, все участники получили сертификаты о прохождении курсов от UK CAA. Кроме того, в течение 2022 года были проведены курсы обучения по работе с международной платформой мультимодальных перевозок. Данная работа будет продолжена.

- В любом деле присутствуют вызовы, барьеры, требующие принятия решений. С какими проблемами TRACECA сталкивается в своей работе и как в Постоянном секретариате решают их?

- Не могу сказать, что деятельность Постоянного Секретариата связана с теми или иными проблемами. Есть повседневные вопросы, которые решаются посредством конструктивного диалога. Важно отметить, что в каждой стране на правительственном уровне определен и успешно функционирует национальный секретариат, с которым мы тесно работаем и прорабатываем те или иные вопросы. Их основная задача заключается в обеспечении эффективного взаимодействия, содействии реализации Основного многостороннего соглашения, решений Межправительственной комиссии TRACECA, программных и иных документов.

В целом, как я уже отмечал, наша общая цель – это обеспечить консенсус, который требует компромиссных решений.

- Так сложилось, что Вы оказались в столице одной из прекрасных стран Южного Кавказа, известной также туристам как «Город ветров». За время пребывания в Баку, как бы Вы описали в целом жизнь и работу здесь, насколько комфортен Азербайджан для длительного пребывания наших граждан?

- Прежде всего хочу сказать, что пребывание в Баку отличается комфортными условиями жизни, гостеприимством и мягким климатом. Как известно, казахстанско-азербайджанские отношения развиваются в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, и на практике действительно ощущаются братские отношения между нашими народами. Поэтому, гражданам Казахстана, с учетом близости как географически, так и ментально, рекомендую без сомнений посетить Азербайджан и познакомиться с богатой историей этой страны.

- Асет Асанович, хотелось бы выразить признательность за уделенное время и продуктивную беседу. Еще раз поздравляю Вас с переизбранием в качестве главы Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA. Искренне желаю Вам успехов и больших начинаний на Вашем поприще.