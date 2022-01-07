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    14:55, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Все бандиты будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В том, что мы быстро преодолеем эту черную полосу в нашей истории, нет никаких сомнений. Главное – не допустить повторения таких событий в будущем. Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.

    Президент пообещал соотечественникам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности.

    «Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие линии», - призвал Глава государства.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью ЧП-2022 Происшествия
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