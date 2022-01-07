Все бандиты будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В том, что мы быстро преодолеем эту черную полосу в нашей истории, нет никаких сомнений. Главное – не допустить повторения таких событий в будущем. Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.

Президент пообещал соотечественникам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности.

«Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие линии», - призвал Глава государства.