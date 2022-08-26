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Все 140 сообщений о заложенных бомбах оказались ложными - МВД РК
26 Августа 2022 22:44

Все 140 сообщений о заложенных бомбах оказались ложными - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году полицейские выезжали по сообщениям о заложенных бомбах 140 раз. Все сообщения оказались ложными. По ложным сообщениям об акте терроризма возбуждено 101 уголовное дело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Объекты посягательства лжетеррористов - это объекты образования, объекты транспорта, ТРЦ, посольств, банки и другое.

«По сравнению с прошлым годом по таким сообщениям на 68% больше возбуждено уголовных дел. Из 101 только в 12 случаях дело прекращено за отсутствием состава преступления. С начала года за «минирование» осуждены 11 человек, шесть из них лишились свободы», - сообщили в пресс-службе МВД.

В некоторых случаях лжетеррористы находятся за границей.

«По мере получения данных от зарубежных партнеров через Генеральную прокуратуру РК инициируются международные следственные поручения в правоохранительные органы зарубежных стран. Такие поручения направлены в Россию, Швейцарию, Малайзию и Украину», - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина заминировал здания судов в Алматы и Талдыкоргане и выдвинул ультиматум. На данный момент идет проверка. На места выехали службы экстренного реагирования.


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