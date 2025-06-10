В самом большом районе Мангистауской области открылась новая больница
В Мунайлинском районе состоялась торжественная церемония открытия новой центральной больницы на 150 коек. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, депутаты, ветераны отрасли, жители района, передает агентство Kazinform.
Больница построена в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках государственной программы по модернизации и расширению инфраструктуры здравоохранения.
Новая больница даёт возможность получать качественные и доступные медицинские услуги жителям района, население которого составляет около 200 000 человек.
Современный объект общей площадью 30 000 квадратных метров полностью оснащен необходимым медицинским оборудованием. Здесь будут трудоустроены более 250 сотрудников. В больнице открыты новые отделения стационарной терапии, хирургии, педиатрии, родовспоможения, анестезиологии и реанимации, лечебного оздоровления и медицинской реабилитации. Кроме того, предусмотрено инфекционное отделение, оборудованное боксированными палатами для изолированного лечения инфекционных больных.
На церемонии открытия Акмарал Альназарова поздравила медицинских работников с наступающим профессиональным праздником и выразила благодарность за их самоотверженную службу и вклад в сферу здравоохранения.
— Открытие этой больницы — это не просто ввод здания в эксплуатацию. Для нас важно, чтобы каждый человек, независимо от места проживания, имел доступ к качественной медицине. Мы продолжим работу в этом направлении, — подчеркнула министр Акмарал Альназарова.
Глава региона Нурдаулет Килыбай поздравил сельчан с открытием современной больницы, отметив, что данное учреждение повысит доступность качественных медицинских услуг для жителей района.
— Глава государства Касым-Жомарт Токаев придает большое значение развитию любой отрасли. Он особо подчеркнул необходимость обеспечения доступа населения к качественной медицине. В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область в 2021 году Президент учел просьбу жителей Мунайлинского района и поручил построить к 2022 году районную центральную больницу. Однако, мы — местный исполнительный орган открываем объект с опозданием на три года. За это я приношу извинения жителям. Вводимая в эксплуатацию сегодня больница, оснащенная современным оборудованием, откроет путь к новому уровню доступных и качественных медицинских услуг для населения. Здесь установлено новое диагностическое и лечебное оборудование, которое нечасто встретишь даже в областном центре. Нет ничего важнее человеческой жизни. Поэтому я уверен, что врачи будут оказывать населению качественные услуги. Пусть новое здание принесет пользу стране, — сказал Нурдаулет Килыбай.
Медицинский комплекс полностью оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием. В частности, установлены новая модель компьютерного томографа, цифровые рентгеновские аппараты, системы УЗИ экспертного класса, приборы для функциональной диагностики, мониторы для контроля состояния пациентов, а также современное оборудование для интенсивной терапии, в том числе и для новорожденных.