В самом большом районе Мангистауской области открылась новая больница

Больница построена в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках государственной программы по модернизации и расширению инфраструктуры здравоохранения.

Новая больница даёт возможность получать качественные и доступные медицинские услуги жителям района, население которого составляет около 200 000 человек.

Фото: акимат Мангистауской области

Современный объект общей площадью 30 000 квадратных метров полностью оснащен необходимым медицинским оборудованием. Здесь будут трудоустроены более 250 сотрудников. В больнице открыты новые отделения стационарной терапии, хирургии, педиатрии, родовспоможения, анестезиологии и реанимации, лечебного оздоровления и медицинской реабилитации. Кроме того, предусмотрено инфекционное отделение, оборудованное боксированными палатами для изолированного лечения инфекционных больных.

Фото: акимат Мангистауской области

На церемонии открытия Акмарал Альназарова поздравила медицинских работников с наступающим профессиональным праздником и выразила благодарность за их самоотверженную службу и вклад в сферу здравоохранения.

— Открытие этой больницы — это не просто ввод здания в эксплуатацию. Для нас важно, чтобы каждый человек, независимо от места проживания, имел доступ к качественной медицине. Мы продолжим работу в этом направлении, — подчеркнула министр Акмарал Альназарова.

Фото: акимат Мангистауской области

Глава региона Нурдаулет Килыбай поздравил сельчан с открытием современной больницы, отметив, что данное учреждение повысит доступность качественных медицинских услуг для жителей района.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев придает большое значение развитию любой отрасли. Он особо подчеркнул необходимость обеспечения доступа населения к качественной медицине. В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область в 2021 году Президент учел просьбу жителей Мунайлинского района и поручил построить к 2022 году районную центральную больницу. Однако, мы — местный исполнительный орган открываем объект с опозданием на три года. За это я приношу извинения жителям. Вводимая в эксплуатацию сегодня больница, оснащенная современным оборудованием, откроет путь к новому уровню доступных и качественных медицинских услуг для населения. Здесь установлено новое диагностическое и лечебное оборудование, которое нечасто встретишь даже в областном центре. Нет ничего важнее человеческой жизни. Поэтому я уверен, что врачи будут оказывать населению качественные услуги. Пусть новое здание принесет пользу стране, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Медицинский комплекс полностью оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием. В частности, установлены новая модель компьютерного томографа, цифровые рентгеновские аппараты, системы УЗИ экспертного класса, приборы для функциональной диагностики, мониторы для контроля состояния пациентов, а также современное оборудование для интенсивной терапии, в том числе и для новорожденных.