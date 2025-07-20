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    02:24, 20 Июль 2025 | GMT +5

    В самолете на рейсе Стамбул — Ташкент у женщины начались роды

    19 июля на борту рейса HY282 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего по маршруту Стамбул — Ташкент, родился ребенок, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    ребенок
    Фото: pixabay

    Во время полета у одной из пассажирок начались преждевременные роды. На борту находились два врача, которые совместно с экипажем оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.

    По решению командира экипажа самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча, где маму с новорожденным мальчиком уже ждали медики. Семья была оперативно доставлена в местную клинику.

    Напомним, что в мае этого года девочка родилась в поезде «Астана – Жезказган».

    Теги:
    Самолет Роды Беременность Авиация Узбекистан Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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