02:24, 20 Июль 2025 | GMT +5
В самолете на рейсе Стамбул — Ташкент у женщины начались роды
19 июля на борту рейса HY282 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего по маршруту Стамбул — Ташкент, родился ребенок, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Во время полета у одной из пассажирок начались преждевременные роды. На борту находились два врача, которые совместно с экипажем оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.
По решению командира экипажа самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча, где маму с новорожденным мальчиком уже ждали медики. Семья была оперативно доставлена в местную клинику.
Напомним, что в мае этого года девочка родилась в поезде «Астана – Жезказган».