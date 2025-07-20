В самолете на рейсе Стамбул — Ташкент у женщины начались роды

Во время полета у одной из пассажирок начались преждевременные роды. На борту находились два врача, которые совместно с экипажем оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По решению командира экипажа самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча, где маму с новорожденным мальчиком уже ждали медики. Семья была оперативно доставлена в местную клинику.

Напомним, что в мае этого года девочка родилась в поезде «Астана – Жезказган».