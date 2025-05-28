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    09:35, 28 Май 2025 | GMT +5

    Девочка родилась в поезде «Астана – Жезказган»

    27 мая в пассажирском поезде №66 сообщением «Астана – Жезказган» на свет появилась девочка. Пассажирка Альвина Пернабаева, находившаяся на последнем месяце беременности, почувствовала начало родов во время поездки и обратилась за помощью к проводникам, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

    Девочка родилась в поезде «Астана – Жезказган»
    Фото: АО «Пассажирские перевозки»

    Начальник поезда Киикбай Маханов и проводница Алтынай Гафиуллина оперативно отреагировали и действовали в полном соответствии с должностной инструкцией, организовав все необходимые условия для принятия родов в пути.

    Им на помощь пришли две попутчицы — фельдшер из города Сатпаева и сотрудница детского сада. Благодаря слаженным действиям бригады и пассажиров в 06:20 утра родилась здоровая девочка.

    На ближайшую станцию Женис была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая встретила маму и новорождённую для дальнейшего медицинского наблюдения.

    Отец девочки Алихан Жаналин выразил искреннюю благодарность всем, кто не остался в стороне и оказал своевременную и квалифицированную помощь. Он также сообщил, что девочку назвали Асылым.

    Следует отметить, что работники поездных бригад на постоянной основе проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи и действиям в нестандартных ситуациях. За последние три года в поездах АО «Пассажирские перевозки» на свет появилось уже 15 малышей.

    Теги:
    Роды КТЖ Поезда Происшествия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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