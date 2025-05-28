Девочка родилась в поезде «Астана – Жезказган»

Начальник поезда Киикбай Маханов и проводница Алтынай Гафиуллина оперативно отреагировали и действовали в полном соответствии с должностной инструкцией, организовав все необходимые условия для принятия родов в пути.

Им на помощь пришли две попутчицы — фельдшер из города Сатпаева и сотрудница детского сада. Благодаря слаженным действиям бригады и пассажиров в 06:20 утра родилась здоровая девочка.

На ближайшую станцию Женис была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая встретила маму и новорождённую для дальнейшего медицинского наблюдения.

Отец девочки Алихан Жаналин выразил искреннюю благодарность всем, кто не остался в стороне и оказал своевременную и квалифицированную помощь. Он также сообщил, что девочку назвали Асылым.

Следует отметить, что работники поездных бригад на постоянной основе проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи и действиям в нестандартных ситуациях. За последние три года в поездах АО «Пассажирские перевозки» на свет появилось уже 15 малышей.