В ряде микрорайонов Атырау отключат электроэнергию из-за перевозки 101-метровой установки
В нескольких микрорайонах города Атырау временно отключают электроэнергию. Причиной стала транспортировка по территории города крупногабаритной промышленной установки, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации ТОО «Атырау Жарык», сегодня в связи с перевозкой крупногабаритного груза с территории завода «АтырауНефтеМаш» на строительную площадку Silleno в поселке Карабатан в целях обеспечения безопасности запланировано временное отключение электроэнергии в ряде микрорайонов.
Отключение затронет:
- микрорайон Бирлик;
- микрорайон Бирлик-2;
- село Томарлы;
- микрорайон Геолог;
- микрорайон Мирас;
- микрорайон Мунайшы;
- микрорайон Жулдыз;
- микрорайон Жулдыз-3;
- микрорайон Береке;
- привокзальный микрорайон — 3, 3а и 5;
- район СМП-163;
- автодорогу Атырау — Доссор;
- улицу имени Г. Бергалиева;
- улицу имени М. Баймуханова.
— Отключение проводится в целях обеспечения безопасности персонала и безопасной транспортировки крупногабаритного груза. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание, — говорится в сообщении ТОО «Атырау Жарык».
Следует отметить, что в районах, которые уже прошла специальная транспортная колонна, электроснабжение поэтапно восстанавливается.
Высота перевозимой колонны разделения этилена составляет 101,8 метра — она выше 30-этажного жилого дома. Ее диаметр достигает 7,5 метра, а вес составляет около 1,5 тыс. тонн. Эта установка является одним из основных технологических агрегатов завода по производству полиэтилена.
— Для транспортировки крупногабаритного оборудования используется специальный самоходный модульный транспортер, который обеспечивает равномерное распределение нагрузки на оси. Такое инженерное решение позволяет удерживать осевую нагрузку в пределах допустимых норм и предотвращает повреждение дорожного покрытия. Транспортировка осуществляется в дневное время с соблюдением требований безопасности и продлится примерно одну неделю. Скорость движения составит 2-4 километра в час, — сообщили в пресс-службе завода.
Для обеспечения беспрепятственного движения специальной техники вдоль маршрута предусмотрены временные ограничения дорожного движения, усиление дорожных сооружений и организация объездных маршрутов.
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