В ряде микрорайонов Атырау отключат электроэнергию из-за перевозки 101-метровой установки

По информации ТОО «Атырау Жарык», сегодня в связи с перевозкой крупногабаритного груза с территории завода «АтырауНефтеМаш» на строительную площадку Silleno в поселке Карабатан в целях обеспечения безопасности запланировано временное отключение электроэнергии в ряде микрорайонов.

Отключение затронет:

микрорайон Бирлик;

микрорайон Бирлик-2;

село Томарлы;

микрорайон Геолог;

микрорайон Мирас;

микрорайон Мунайшы;

микрорайон Жулдыз;

микрорайон Жулдыз-3;

микрорайон Береке;

привокзальный микрорайон — 3, 3а и 5;

район СМП-163;

автодорогу Атырау — Доссор;

улицу имени Г. Бергалиева;

улицу имени М. Баймуханова.

— Отключение проводится в целях обеспечения безопасности персонала и безопасной транспортировки крупногабаритного груза. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание, — говорится в сообщении ТОО «Атырау Жарык».

Следует отметить, что в районах, которые уже прошла специальная транспортная колонна, электроснабжение поэтапно восстанавливается.

Высота перевозимой колонны разделения этилена составляет 101,8 метра — она выше 30-этажного жилого дома. Ее диаметр достигает 7,5 метра, а вес составляет около 1,5 тыс. тонн. Эта установка является одним из основных технологических агрегатов завода по производству полиэтилена.

Фото: Рахим Койлыбаев

— Для транспортировки крупногабаритного оборудования используется специальный самоходный модульный транспортер, который обеспечивает равномерное распределение нагрузки на оси. Такое инженерное решение позволяет удерживать осевую нагрузку в пределах допустимых норм и предотвращает повреждение дорожного покрытия. Транспортировка осуществляется в дневное время с соблюдением требований безопасности и продлится примерно одну неделю. Скорость движения составит 2-4 километра в час, — сообщили в пресс-службе завода.

Для обеспечения беспрепятственного движения специальной техники вдоль маршрута предусмотрены временные ограничения дорожного движения, усиление дорожных сооружений и организация объездных маршрутов.

Ранее часть Шымкента осталась без света и газа после двух аварий.