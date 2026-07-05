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    В ряде микрорайонов Атырау отключат электроэнергию из-за перевозки 101-метровой установки

    В нескольких микрорайонах города Атырау временно отключают электроэнергию. Причиной стала транспортировка по территории города крупногабаритной промышленной установки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ряде микрорайонов Атырау отключат электроэнергию из-за перевозки 101-метровой установки
    Фото: Рахим Койлыбаев

    По информации ТОО «Атырау Жарык», сегодня в связи с перевозкой крупногабаритного груза с территории завода «АтырауНефтеМаш» на строительную площадку Silleno в поселке Карабатан в целях обеспечения безопасности запланировано временное отключение электроэнергии в ряде микрорайонов.

    Отключение затронет:

    • микрорайон Бирлик;
    • микрорайон Бирлик-2;
    • село Томарлы;
    • микрорайон Геолог;
    • микрорайон Мирас;
    • микрорайон Мунайшы;
    • микрорайон Жулдыз;
    • микрорайон Жулдыз-3;
    • микрорайон Береке;
    • привокзальный микрорайон — 3, 3а и 5;
    • район СМП-163;
    • автодорогу Атырау — Доссор;
    • улицу имени Г. Бергалиева;
    • улицу имени М. Баймуханова.

    — Отключение проводится в целях обеспечения безопасности персонала и безопасной транспортировки крупногабаритного груза. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание, — говорится в сообщении ТОО «Атырау Жарык».

    Следует отметить, что в районах, которые уже прошла специальная транспортная колонна, электроснабжение поэтапно восстанавливается.

    Высота перевозимой колонны разделения этилена составляет 101,8 метра — она выше 30-этажного жилого дома. Ее диаметр достигает 7,5 метра, а вес составляет около 1,5 тыс. тонн. Эта установка является одним из основных технологических агрегатов завода по производству полиэтилена.

    В ряде микрорайонов Атырау отключат электроэнергию из-за перевозки 101-метровой установки
    Фото: Рахим Койлыбаев

    — Для транспортировки крупногабаритного оборудования используется специальный самоходный модульный транспортер, который обеспечивает равномерное распределение нагрузки на оси. Такое инженерное решение позволяет удерживать осевую нагрузку в пределах допустимых норм и предотвращает повреждение дорожного покрытия. Транспортировка осуществляется в дневное время с соблюдением требований безопасности и продлится примерно одну неделю. Скорость движения составит 2-4 километра в час, — сообщили в пресс-службе завода.

    Для обеспечения беспрепятственного движения специальной техники вдоль маршрута предусмотрены временные ограничения дорожного движения, усиление дорожных сооружений и организация объездных маршрутов.

    Ранее часть Шымкента осталась без света и газа после двух аварий.

    Атырау Электроэнергия Регионы Казахстана Отключения света
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор