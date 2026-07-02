Часть Шымкента осталась без света и газа после двух аварий

В Шымкенте произошли сразу две аварии — на электроподстанции и газопроводе. Часть жителей временно осталась без света и газа, передает корреспондент агентства Kazinform.

На подстанции № 2 напряжением 35/6 кВ, находящейся на балансе ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», произошла авария. Без электричества осталась часть 11-го, 12-го, 15-го и 16-го микрорайонов, участки улиц Желтоксан, Алимбетова, Торекулова, Сайрам, Елшибек батыра, Мадели Кожа, Туркестан и проспекта Тауке хана.

Кадр из видео

На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Специалисты выясняют причину аварии и проводят восстановительные работы.

— С 20:36 электроснабжение потребителей в отключенных районах поэтапно восстанавливается. Подключение осуществляется поочередно для обеспечения надежной и безопасной работы электрических сетей, — сообщили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

Вторая авария произошла в микрорайоне БАМ на улице Коктас. Во время установки опор уличного освещения был поврежден подземный газопровод. Без газоснабжения временно остались 1 110 домов частного сектора, 30-квартирный жилой дом, промышленное предприятие и 20 коммунально-бытовых объектов.

Кадр из видео

— Аварийная бригада оперативно прибыла на место и локализовала утечку. Сейчас ведутся восстановительные работы. При запахе газа необходимо немедленно звонить по номеру 104, не пользоваться газовыми приборами и открытым огнем, проветривать помещения и следить за официальной информацией, — сообщили в управлении энергетики и развития инфраструктуры Шымкента.

Ранее сообщалось, что несколько районов и улиц Тараза останутся без света. В городе запланированы профилактические работы на электросетях.