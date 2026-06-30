Некоторые районы Тараза останутся без света в первые дни июля

В городе на два дня запланированы профилактические работы на электросетях, из-за чего под временные отключения попадут сразу несколько районов и улиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

В первые дни июля в Таразе проведут плановые ремонтные работы на линиях электропередачи. Как сообщили в ТОО «ЖЭС», электричество будут отключать временно — с 09:00 до 17:00.

1 июля без света останутся жители микрорайонов Жансая (11) и Аса (10). Также отключения затронут улицы Акша батыр, Майкөт ақын, Бейбитшилик, проспект Жамбыла, Пушкина, Ұлы Дала, Жандосова, Толе би, 1-й переулок Сулейменова, Тауке хана, Санырак батыра и Махамбета.

Кроме того, в этот же день электричество временно отключат для части жителей массива Карасай. В список вошли улицы Ақмола, Речная, Ниязымбетова, Алмалы и Узбекский переулок.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

2 июля ремонтные работы продолжатся в других частях города. С 09:00 до 17:00 света не будет в микрорайонах Салтанат (4) и Карасу (5), а также на улицах Өтемісұлы, Шалкия Жырау, Байтенова, Сабурова, Балуана Шолака, 8 Марта, Каменогорская, Прибалхашская, Тараз, Есенина, Актобе, Кусмурын, Беделбаева и Талдыкорган.

В массиве Карасай 2 июля отключения снова затронут улицы Речная, Набережная и Алмалы.

Жителей просят заранее учесть график отключений и при необходимости зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию.

Незаконные аттракционы в Таразе отключили от электроэнергии.