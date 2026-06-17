Незаконные аттракционы в Таразе отключили от электроэнергии

В парке «Жеңіс» власти начали приводить в правовое поле объекты, которые, по данным акимата, работали на государственной земле без необходимых разрешений и документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет об аттракционах, торговых павильонах и игровых автоматах, которые в последние годы стихийно появлялись на территории зоны отдыха. Как сообщили в городском акимате, проверка выявила, что часть предпринимателей занимает участки без каких-либо правовых оснований. Более того, у владельцев некоторых каруселей нет технической документации, а сами конструкции не зарегистрированы и не соответствуют национальным стандартам.

Проблему обсуждали больше года, однако к активным действиям местные власти перешли только сейчас. На днях в парке изъяли незаконно установленный электрогенератор. После этого владельцам бизнеса разъяснили, что аттракционы, работающие с нарушениями закона, будут полностью отрезаны от энергоснабжения.

Позже на территории парка прошла встреча с предпринимателями. В ней приняли участие заместитель акима Жамбылской области Серик Салемов, аким Тараза Бакытжан Орынбеков и руководитель областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Айтказы Карабалаев.

Бизнесменам объяснили требования законодательства, порядок получения разрешительных документов и правила технической эксплуатации. Представители власти подчеркнули, что в первую очередь речь идет о безопасности посетителей парка, особенно детей.

В акимате отметили, что карусели смогут возобновить работу только при наличии полного пакета документов и соблюдении всех технических регламентов. При этом продавцам мороженого, прохладительных напитков и скоропортящихся продуктов могут пойти навстречу и подключить их точки к сетям, но строго при наличии официально оформленных договоров.

На данный момент нарушителям направлены досудебные уведомления, также поданы исковые заявления в суд. В ведомстве заверили, что работа по возврату госимущества в правовое поле и обеспечению безопасности таразцев будет продолжена.

Ранее мы рассказывали, что акимат Тараза начал проверку незаконных аттракционов.