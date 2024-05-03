Глава государства принял участие в церемонии открытия авиабазы Национальной гвардии. В своей речи Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на то, что в рядах нашей армии служат настоящие профессионалы своего дела, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент напомнил, что военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой ООН. В этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на Голанских высотах. Это наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки наших войск и растущий авторитет Казахстана на мировой арене.

— Наш народ всегда чтил доблестных воинов. На заседании Национального курултая в Атырау я поручил присвоить авиабазе Сил воздушной обороны Казахстана в Талдыкоргане имя нашего соотечественника, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Яркая жизнь легендарного алматинского летчика должна стать примером для будущих поколений. Безусловно, данное решение будет способствовать повышению авторитета армии Казахстана. Подвиги защитников Родины никогда не будут забыты, — заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что военнослужащие продолжают славный путь наших храбрых батыров и мудрых предков, и пожелал им успехов в службе на благо нашей Родины.