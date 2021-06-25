Вручены премии и гранты Президента РК в области средств массовой информации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В здании «Қазмедиа орталығы» состоялась торжественная церемония вручения премий и грантов Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе мероприятия заместитель Руководителя Администрации Президента Даурен Абаев зачитал поздравление Президента Касым-Жомарта Токаева с профессиональным праздником работников СМИ.

«Вы служите вестниками созидания и добра, пропагандируете ценности государственности. Государство всегда уделяло особое внимание развитию информационного пространства. Постоянная поддержка оказывается талантливым журналистам – профессионалам своего дела. Традиционная премия Президента в области СМИ – яркое тому представление. Несомненно, имена граждан, ставших лауреатами премии, будут вписаны в летопись казахской журналистики. В этом году ежегодная премия для лучших журналистов будет вручаться уже в двадцать пятый раз. Символично и то, что эту награду вы получаете в канун 30-летия нашей Независимости», - говорится в поздравлении Главы государства.

Затем Даурен Абаев поздравил лауреатов премий и обладателей грантов, творческие коллективы, получившие благодарности Президента Казахстана.

Распоряжением Главы государства премии присуждены Захарчук Вере Николаевне – ведущей новостного отдела телеканала «Хабар 24», Исабаевой Сауле Борисовне – обозревателю сетевого издания «Qmonitor.kz», Кутпанбаеву Бакыту Жагипаровичу – руководителю Алматинской студии радио «Қазақ» и «Шалқар», Ойшибаевой Жаннат Бактыгуловне – главному менеджеру департамента по работе со СМИ акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Гранты вручены Байгараеву Нурмухамеду Исмановичу – главному редактору республиканской общественно-политической газеты «AIQYN», Нуракыну Диасу Ермековичу – редактору центральной редакции дирекции информационных программ телеканала «КТК», Толыкбаеву Максату Маликовичу – ведущему общественно-политического ток-шоу «Ашық алаң» национального телеканала «QAZAQSTAN», Хасанову Серикболу Тлепбергеновичу – главному редактору газеты «Мұнара».

Благодарность Президента объявлена творческим коллективам национального общественно-политического журнала «Ақиқат», газеты «Вечерний Алматы», ТОО «Қазақ радиолары» и телеканалу «Сарыарқа».

Благодарственные письма от имени Главы государства направлены во все регионы страны, где они будут торжественно вручены отличившимся журналистам.



