Вручение госнаград в Наурыз станет доброй традицией – Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вручение государственных наград заслуженным гражданам страны в Наурыз станет доброй традицией. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране немало людей, отличившихся в мирные дни своим трудом и подвигом в трудные минуты. Во время вчерашних беспорядков многие из нас, призывая людей к спокойствию, произносили напутственные слова. Многие, рискуя собой, помогали людям. В ответственный момент они смогли стать защитой для общества и показали пример настоящего мужества и миролюбия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента РК, такие патриоты являются примером для молодого поколения. Глава государства подчеркнул, что большое символическое значение имеет чествование заслуженных людей страны в Великий день весеннего равноденствия.

«Я принял решение о вручении государственной награды группе граждан в преддверии праздника Наурыз. Это станет доброй традицией», - добавил Касым-Жомарт Токаев.