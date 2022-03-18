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    11:54, 18 Март 2022 | GMT +6

    Вручение госнаград в Наурыз станет доброй традицией – Президент Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вручение государственных наград заслуженным гражданам страны в Наурыз станет доброй традицией. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В стране немало людей, отличившихся в мирные дни своим трудом и подвигом в трудные минуты. Во время вчерашних беспорядков многие из нас, призывая людей к спокойствию, произносили напутственные слова. Многие, рискуя собой, помогали людям. В ответственный момент они смогли стать защитой для общества и показали пример настоящего мужества и миролюбия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По мнению Президента РК, такие патриоты являются примером для молодого поколения. Глава государства подчеркнул, что большое символическое значение имеет чествование заслуженных людей страны в Великий день весеннего равноденствия.

    «Я принял решение о вручении государственной награды группе граждан в преддверии праздника Наурыз. Это станет доброй традицией», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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