Вручение госнаград в Наурыз станет доброй традицией – Президент Казахстана
«В стране немало людей, отличившихся в мирные дни своим трудом и подвигом в трудные минуты. Во время вчерашних беспорядков многие из нас, призывая людей к спокойствию, произносили напутственные слова. Многие, рискуя собой, помогали людям. В ответственный момент они смогли стать защитой для общества и показали пример настоящего мужества и миролюбия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По мнению Президента РК, такие патриоты являются примером для молодого поколения. Глава государства подчеркнул, что большое символическое значение имеет чествование заслуженных людей страны в Великий день весеннего равноденствия.
«Я принял решение о вручении государственной награды группе граждан в преддверии праздника Наурыз. Это станет доброй традицией», - добавил Касым-Жомарт Токаев.