В российских школах поведение будут оценивать по трехуровневой системе

С 1 сентября 2026 года в российских школах планируется ввести трехуровневую систему оценивания поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое. Оценка позволит своевременно корректировать воспитательную работу. Об этом сообщает Минпросвещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

В сообщении отмечается, что это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. Большую роль в этом процессе играют советники директоров по воспитанию. Для них оценка поведения станет важным маркером, который будет помогать объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу.

Оценка поведения должна выполнять поддерживающую функцию, помогая повышать мотивацию учеников, развивать их социальные и эмоциональные навыки, укреплять дисциплину и создавать позитивную атмосферу в классе.

Было предложено привлечь активистов ученического самоуправления и родителей к разработке процедуры оценки, к созданию отдельных критериев для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также к обучению классных руководителей.

Апробация оценки поведения прошла в Чечне, Мордовии, а также Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях и других регионах и охватила 89 школ.

Педагоги использовали разные модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и традиционную пятиуровневую. Для каждой из них были разработаны определенные критерии.

Планируется, что в 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в десяти школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году оценка поведения будет внедрена во всех школах России.

Ранее писали, что оценки за поведение будут выставлять школьникам 1-8 классов в России