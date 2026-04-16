Оценки за поведение будут выставлять школьникам 1-8 классов в России

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, в рамках 2026-2027 учебного года оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России.

— А с 2027-2028 учебного года эту модель планируется ввести во всех общеобразовательных организациях России. Окончательное решение о формате будет принято по итогам апробации, — заявил Кравцов.

Он добавил, что учеников старших, экзаменационных классов не будут оценивать по данному критерию.

В рамках апробации предусматривается возможность выставления оценок за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях.

Напомним, в рамках эксперимента с 1 сентября 2025 года в школах семи регионов России ввели оценки за поведение. Участниками апробации модели оценки поведения школьников стали более 40 тысяч детей и более 2 тысяч педагогов.

Ранее в рамках реформы образования оценки за поведение вернули в школы Италии.