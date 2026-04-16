    10:30, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Оценки за поведение будут выставлять школьникам 1-8 классов в России

    Оценки за поведение будут получать ученики 1-8 классов ряда российских школ в новом учебном году в рамках апробации, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Оценки за поведение будут выставлять школьникам 1-8 классов в России
    Фото: ТАСС

    Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

    По его словам, в рамках 2026-2027 учебного года оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России.

    — А с 2027-2028 учебного года эту модель планируется ввести во всех общеобразовательных организациях России. Окончательное решение о формате будет принято по итогам апробации, — заявил Кравцов.

    Он добавил, что учеников старших, экзаменационных классов не будут оценивать по данному критерию.

    В рамках апробации предусматривается возможность выставления оценок за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Напомним, в рамках эксперимента с 1 сентября 2025 года в школах семи регионов России ввели оценки за поведение. Участниками апробации модели оценки поведения школьников стали более 40 тысяч детей и более 2 тысяч педагогов.

    Ранее в рамках реформы образования оценки за поведение вернули в школы Италии.

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
