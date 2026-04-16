Оценки за поведение будут выставлять школьникам 1-8 классов в России
Оценки за поведение будут получать ученики 1-8 классов ряда российских школ в новом учебном году в рамках апробации, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, в рамках 2026-2027 учебного года оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России.
— А с 2027-2028 учебного года эту модель планируется ввести во всех общеобразовательных организациях России. Окончательное решение о формате будет принято по итогам апробации, — заявил Кравцов.
Он добавил, что учеников старших, экзаменационных классов не будут оценивать по данному критерию.
В рамках апробации предусматривается возможность выставления оценок за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
Напомним, в рамках эксперимента с 1 сентября 2025 года в школах семи регионов России ввели оценки за поведение. Участниками апробации модели оценки поведения школьников стали более 40 тысяч детей и более 2 тысяч педагогов.
Ранее в рамках реформы образования оценки за поведение вернули в школы Италии.