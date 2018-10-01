Врио начальника Службы госохраны РК стал Азимхан Джусипов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Временно исполняющим обязанности начальника Службы госохраны РК стал Азимхан Джусипов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Указом Главы государства временно возложено исполнение обязанностей начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан на Джусипова Азимхана Алихановича - заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан», - говорится в сообщении.



Ранее стало известно о том, что Указом Главы государства Оразкулов Канат Орынтаевич освобожден от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.



Джусипов Азимхан Алиханович родился 22 января 1969 года в Алматы. Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим агробиостанции Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби. В период с 1987 года по 1989 год проходил срочную воинскую службу в рядах Вооруженных сил СССР в составе группы Советских войск в Германии. После демобилизации поступил в вышеуказанный вуз по специальности «правоведение».

В 1994 году по окончании университета был зачислен в органы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В КНБ РК службу начинал с должности младшего оперуполномоченного отдела «Т» Управления КНБ РК по Алматы и Алматинской области, далее занимал офицерские и руководящие должности: заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя начальника Департамента, пресс-секретаря председателя КНБ РК.

С 2001 года службу продолжил в Службе охраны Президента РК. В СОП РК проходил службу на должностях заместителя начальника, начальника Третьего департамента, начальника Второго департамента, руководителя Аппарата Службы.

В мае 2017 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Награжден 12 ведомственными и юбилейными медалями, а также нагрудным знаком «Елбасы қорғаны». Указом Президента РК награжден 2 государственными наградами - медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (2005 г.) и орденом «Айбын» I и ІІ степени (2010г., 2016г.). Имеет классную квалификацию «Специалист І класса - наставник (мастер)».

Женат, воспитывает трех дочерей и сына.

Фото: www.sgork.gov.kz