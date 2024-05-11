Время собирать камни. Когда пора Азербайджану и Армении договориться о мире

Проведение 10 мая в Алматы переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении очень показательное событие для внешней политики Казахстана. В первую очередь, конечно, это подчеркивает статус нашей страны, как влиятельного посредника при решении сложных международных конфликтов. Почему выбор Казахстана в качестве посредника или, скорее, площадки для переговоров в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта был вполне логичен, читайте в материале международного обозревателя агентства Kazinform.

Для авторитетного посредничества важен вес страны на международной арене

Причем, для этого недостаточно только нейтрального статуса. Например, у Туркменистана такой статус утвержден официально. Для авторитетного посредничества важен вес страны на международной арене. Он зависит от занимаемой ею позиции. То есть, надо быть достаточно активными и одновременно умеренными в оценке разных событий. По сути, речь идет о наличии собственной позиции по актуальным вопросам, ее надо представлять на достаточно системной основе. Кроме того, важно, чтобы страна не зависела от крупных внешних игроков на международной арене, в том числе в области экономики. Понятно, что взаимная зависимость в экономике есть у всех. Но все-таки имеет значение экономическая самодостаточность страны-посредника.

В то же время большое значение имеет также отсутствие вовлеченности в то или иное противостояние. При этом, речь идет не только о том конфликте, который, собственно, хотят урегулировать те, кто обращается за посредническими услугами, а вообще в любых конфликтах в принципе. В современном мире такое встречается довольно редко. Слишком часто пересекаются интересы разных стран и это создает определенный фон. Например, если говорить об Афганистане, то у приграничных с ним стран есть своя история отношений, в том числе участия в разных конфликтных ситуациях. В то время как Казахстан не был напрямую вовлечен в афганскую проблематику.

Стоит отметить также и фактор многовекторности. Это очень важно, особенно в наше непростое время. Хотя де-факто многие страны проводят многовекторную политику. Но важно еще и умение маневрировать, в том числе делать это и в публичном пространстве. В Казахстане это всегда умели хорошо делать, особенно в очень сложные последние два года.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Но при этом нужно еще уметь взаимодействовать со всеми участниками внешнеполитического процесса, каким бы сложным он не был. При любом уровне конфронтации все равно постоянно идут консультации. Понятно, что стороны испытывают вполне понятный дефицит доверия. Вот в такой ситуации и нужны влиятельные посредники, которые могут иметь доверительные отношения с участниками противостояния. Здесь имеет значение даже не столько исторические связи, которые могут способствовать доверию, сколько репутация. С репутацией в международных отношениях у Казахстана все в порядке.

Наступило время большой дипломатии

Так что, выбор Казахстана в качестве посредника или, скорее, площадки для переговоров в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта был вполне логичен, хотя и стал довольно неожиданным для широкой общественности. Казахстан по понятным причинам все-таки несколько больше связан с Азербайджаном, чем с Арменией. Хотя с Арменией мы состоим в ОДКБ. Но с Азербайджаном у нас практически родственные связи в контексте отношений между тюркоязычными народами.

Тем не менее, и в Армении посчитали, что Казахстан в наибольшей степени подходит для проведения таких переговоров. В данном случае свою роль сыграла репутация страны. Хотя все участники процесса настаивают, что речь идет только о предоставлении для них Казахстаном площадки, но понятно, что свою роль играет и то, что остается за кадром. Не случайно накануне принятия этого важного решения Президент Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Армению, где провел переговоры с руководством этой страны.

Понятно, что это не случайное совпадение. У Президента Токаева доверительные отношения с руководство Азербайджана, а также Турции. Для любых переговоров вокруг армяно-азербайджанского конфликта позиция Турции имеет важное значение. Кроме того, не стоит забывать и о позиции России и здесь у Казахстана вполне рабочие отношения. Характерно, что 17 апреля Москва вывела войска из Карабаха. Хотя многие наблюдатели делали акцент на том, что это означает сокращение влияния России на Южном Кавказе.

Но в то же время можно предположить, что это часть сложной системы договоренностей между многими участниками отношений на Южном Кавказе и вокруг него. В этом регионе в последнее время наблюдается стремление основных участников постараться избежать усиления конфронтации. Достаточно вспомнить апрельскую историю с ракетной атакой Ирана на Израиль, о которой Тегеран предупредил за несколько дней, и весьма сдержанной формой израильского ответа. Многие страны, включая США и страны Персидского залива, тогда приложили много усилий, чтобы избежать начала большого конфликта.

Так что сейчас вообще время большой дипломатии со многими неизвестными, в основе которой, тем не менее, явно начинает преобладать real politic. Большая часть переговоров вообще проходит за закрытыми дверями. Мы можем только наблюдать некоторые заявленные результаты. Например, как это было 4 мая, когда посол Казахстана в России Даурен Абаев заявил, что Астана готова предоставить площадку для переговоров России и Украины. Понятно, что сейчас это маловероятно, но вполне может быть востребовано в какой-то возможной перспективе с учетом наметившейся общей тенденции.

Роль Алматинской декларации при урегулировании отношений Азербайджана и Армении

В определенной степени выбор Алматы в качестве места для армяно-азербайджанских переговоров весьма символично. Потому что именно здесь в декабре 1991 года была принята Алматинская декларация, которая определила условия юридического оформления распада СССР. Конечно, главное решение было принято в Беловежской пуще главами России, Украины и Беларуси. Но в Казахстане, тогда в Алма-Ате были определены принципы разделения СССР с участием остальных республик.

Фото: kavkaz-uzel.eu

Сегодня при урегулировании отношений Армении и Азербайджана они как раз обращаются к принципам Алматинской декларации. Именно поэтому Армения недавно передала Азербайджану четыре села в пограничной зоне. Потому что, согласно Алматинской декларации, граница между независимыми государствами должна была проходить по административным границам бывших союзных республик. В связи с тем, что в начале 1990-ых годов до этого не дошло в связи с начавшимся вооруженным конфликтом вокруг Карабаха, стороны вернулись к тем договоренностям.

Характерно, что после распада СССР Казахстан уже был посредником в армяно-азербайджанском конфликте. Тогда вопрос решался в переговорах между президентами Азербайджана Аязом Муталибовым, Армении Левоном Тер-Петросяном, России Борисом Ельциным и Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В Казахстане была создана оперативная группа, которую возглавил тогда заместитель министра иностранных дел Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан отправил в регион миротворческую миссию во главе с заместителем министра внутренних дел Сайлау Сериковым. К сожалению, вертолет, на котором летели Сериков, генеральный прокурор Азербайджана, военные и журналисты, был сбит около города Газах в Азербайджане, все погибли. Кто сбил, до сих пор неизвестно. Но для той начальной стадии этого конфликта была характерна общая неопределенность, когда было много вооруженных людей, ситуация была крайне нестабильной.

Армяно-азербайджанский конфликт из-за принадлежности Карабаха был один из самых тяжелых, длительных и кровопролитных вооруженных конфликтов, который произошел вследствие начала процессов либерализации в позднем СССР. Тогда в один момент обострились все те противоречия, которые ранее сдерживались советской властью, стремившейся не к их решению, а к заморозке. Возможно потому, что в СССР отдавали себе отчет в невозможности найти устраивающее всех решение.

Но теперь этот конфликт завершился и опять это не устроило одну из его сторон, на этот раз армянскую. Потому что в итоге они потеряли Карабах, 120 тысяч армян покинули его территорию. Тридцать лет назад в таком положении находились азербайджанцы. Они тогда потеряли 13% собственной территории в пределах семи районов вне Карабаха, почти миллион человек стали беженцами. За тридцать лет было много попыток найти решение, пока Азербайджан не собрался с силами и не добился успеха на поле боя.

По-своему символично, что теперь стороны, по сути, вернулись к самому началу, к времени принятия Алматинской декларации 1991 года. Теперь они переворачивают страницу, чтобы постараться забыть прошедшие 30 с небольшим лет войн, депортаций, побед и поражений, у каждой стороны они были в разное время. Хотя, конечно, они их не забудут. Это все останется в исторической памяти и пополнит набор обид и разочарований. Однако у них появился шанс начать все сначала, заняться экономикой, возможно, построить транспортные коридоры, открыть границы для торговли, к примеру, у Армении с теми же Турцией и Азербайджаном.

Скептик со стороны скажет, что все было зря. Философ отметит, что ничего не происходит напрасно. Возможно, что оба мнения справедливы. Но для нас в Казахстане 10 мая 2024 года станет еще одним напоминанием, насколько важно принимать правильные решения и делать это своевременно. 21 декабря 1991 года бывшие союзные республики СССР написали в Алматинской декларации, что «признают и уважают территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ».

С тех пор много что произошло и еще происходит, но для спокойствия и экономического развития об этом стоит периодически вспоминать. В этом смысле можно сказать спасибо Азербайджану и Армении, что они выбрали для своих переговоров Казахстан и Алматы и тем самым лишний раз напомнили нам о ценности Алматинской декларации и ее значении для нашей жизни. В любом деле важна преемственность, для нас это принципы 1991 года. С этим связаны, в том числе и традиции многовекторности и посреднических усилий Казахстана.