Время собирать камни — Айдын Аимбетов о своем космическом юбилее

Фото: из личного архива Айдына Аимбетова

Космический корабль «Союз ТМА-18М» c международным экипажем в составе командира корабля, российского космонавта Сергея Волкова, казахстанского космонавта, бортинженера Айдына Аимбетова, первого астронавта Дании Андреаса Могенсена стартовал с космодрома Байконур 2 сентября 2015 года в 10 часов 37 минут по времени Астаны. Стыковка «Союз ТМА-18М» с Международной космической станцией (МКС) состоялась 4 сентября 2015 года.

— Айдын Аканович, для космонавтов день полета в космос считается вторым днем рождения, поздравляем Вас. Ваш путь был непростым, пришлось ждать своего полета 15 лет. После того, как был пройден полный курс общекосмической подготовки, из-за финансового кризиса Ваш космический полет был отменен…

— Да, была уже определена дата полета — 30 сентября 2009 года. Сумма контракта — 30 миллионов долларов США. Однако через две недели республиканская бюджетная комиссия, заседание которой состоялось 20 марта 2009 года, в финансировании полета казахстанского космонавта на МКС отказала. Да, это было самое трудное время. Председатель Национального космического агентства Республики Казахстан Талгат Мусабаев сразу же предложил мне работу в системе Казкосмоса. В течение первого года я трудился в центральном аппарате, последующие пять лет — в области космической науки, в Институте космических исследований, вел кружок по космонавтике во Дворце школьников в Астане…

Не скрою, каждый день был наполнен волнительным ожиданием новости, были минуты отчаяния, когда казалось, что все потеряно, и полет не состоится. Это было время надежды и веры, которое завершилось счастливым моментом везения, - рассказывает Айдын Аимбетов.

Спустя три года, 12 октября 2012 года, постановлением Правительства Республики Казахстан Айдыну Аимбетову был присвоен статус космонавта Республики Казахстан.

Долгожданный полет

Благодаря договоренностям Президентов Казахстана и России и влиянию Казкосмоса вопрос полета казахстанского космонавта на российский сегмент МКС прорабатывался в ускоренном порядке. Роскосмос предложил краткосрочный полет (10 суток) в сентябре 2015 года.

— Я хорошо помню этот день. Это было 22 мая 2015 года. Неожиданный звонок главы Казкосмоса Талгата Мусабаева о моем полете в космос просто ошеломил. Я стоял как вкопанный, меня вернул в реальность взволнованный голос жены: «Что случилось?». Я не могу сказать, что это была радость, скорее шок. Тогда я подумал: «Сбылось!». Тысячи пожеланий людей, которые говорили: «Желаем тебе, чтобы ты все-таки полетел в космос», воплотились в жизнь. Вот в чем сила благословения — бата! — рассказывает космонавт.

Фото: из личного архива Айдына Аимбетова

— Тогда же пришла еще одна хорошая новость: Ваш статус был повышен до «бортинженер-2», а не просто участник космического полета, как предполагалось ранее.

— Да, это стало возможным благодаря успешным переговорам главы Казкосмоса Талгата Мусабаева с руководителем Роскосмоса. Помню, Талгат Амангельдиевич тогда сказал: «Это правильное и справедливое решение, ты — профессиональный космонавт, прошедший полный курс подготовки в отряде космонавтов, а также специальную подготовку в Космическом центре им. Джонсона НАСА в Хьюстоне (США)». Он же встречал меня из космоса на месте посадки нашей спускаемой капсулы. Талгат Амангельдиевич сопровождал меня на всем моем космическом пути…

Фото: из личного архива Айдына Аимбетова

Благополучное возвращение на Землю казахстанского космонавта Айдына Аимбетова, астронавта Дании Андреаса Могенсена и российского космонавта Геннадия Падалки, находившегося на МКС в долгосрочной экспедиции, состоялось 12 сентября 2015 года. Айдын Аимбетов вернулся из космоса с выполненной программой космических исследований и флагом Республики Казахстан.

Спустя несколько месяцев после окончания космического полета Айдын Аимбетов, получивший высокое звание Народного Героя Казахстана, вновь вернулся в Казкосмос. В течение этих 10 лет Айдын Аимбетов работал на ключевых постах космического ведомства, возглавлял работу национальной компании «Казақстан ғарыш сапары», с 2024 года на него как на руководителя казахстанско-российского предприятия «Байтерек» возложена ответственная задача по реализации проекта по созданию экологически чистого ракетного комплекса «Байтерек».

— С каким настроением встречаете свой космический юбилей?

— Сегодня можно уже подвести итоги. Есть основа космической отрасли. Нашей стране нужны ракетные технологии. Проект «Байтерек» как раз этим занимается. Как руководитель предприятия, приложу усилия, чтобы этот ракетный комплекс состоялся. Первый пуск запланирован на декабрь 2025 года.

— Кому Вы благодарны в этот день?

— В первую очередь моему наставнику Талгату Амангельдиевичу Мусабаеву, безвременно ушедшему из жизни… Своим коллегам, которые поддерживали и поддерживают меня на этом пути. Думаю, все, что мы запланировали, выполним.

Напомним, за 64 года в космосе побывало более 560 землян из 40 стран. В их числе три представителя Казахстана: летчики-космонавты, национальные герои нашей страны Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. Подробнее о казахстанских космонавтах можно прочитать здесь.

