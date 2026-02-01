Время реформ, смены управленческих моделей и наведения порядка — гороскоп на февраль 2026 года

Усиливается роль правил, иерархий, структур, государственных и контролирующих органов. Любые попытки «обойти систему» в феврале 2026 возвращаются бумерангом. Зато честность, аккуратность и следование договорённостям дают долгосрочный бонус.

Общая энергетика месяца проходит под знаком осознанности и эмоциональной зрелости. В феврале астрологи советуют не убегать от чувств, называть вещи своими именами, закрывать старые сюжеты, особенно в отношениях и финансах.

Вторая половина месяца будет мягче: после 15–16 февраля появится ощущение легкости и перспективы.

ОВЕН

Для Овнов февраль — месяц самоконтроля и дисциплины. Возможны задержки решений, бюрократические проволочки. Работать по инструкции, инициативу проявлять аккуратно и не спорить с руководством, даже если будут правы, советуют Овнам астрологи.

Февраль замедляет Овнов для точной настройки, пересмотра целей, отказа от лишнего. Это хорошее время для планирования, а не для форсирования, когда тишина полезнее споров.

Под созвездием Овна родились: Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Амангельды Нугманов (03.04. 1967), заместитель министра обороны — главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил РК Кайрат Садыков (14.04.1967), председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков (27.03.1984).

ТЕЛЕЦ

Тельцы в феврале делают фокус на финансы и ответственность. Это вопросы зарплат, надбавок, премий, компенсаций. Возможен пересмотр финансовых условий. Во время проверок по материальной части важно всё подтверждать документально.

В целом тема месяца для Тельцов — деньги и ценность себя. Астрологи советуют им не соглашаться на устные договорённости.

В отношениях могут быть непростые разговоры о долгах, проверка «кто кому и сколько должен». Здесь тоже важно не занижать цену, и в конце месяца выпадет шанс выгодного решения.

Под знаком Тельца родились: Управляющий директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Руслан Тургамбаев (30.04.1974), заместитель председателя правления АО НУХ «Байтерек» Тимур Онжанов (28 апреля 1984), первый заместитель председателя правления АО «НК „КазМунайГаз“ Курмангазы Исказиев (11.05.1965).

БЛИЗНЕЦЫ

Главная тема Близнецов в феврале — документы, отчёты, коммуникации.

Месяц насыщен письмами, звонками, служебными записками. Главное, не допустить ошибок в словах, которые могут иметь последствия. У представителей этого знака зодиака возможны изменения в регламентах или должностных обязанностях. Также у них это хорошее время для обучения и повышения квалификации.

У Близнецов в феврале грядет перезагрузка личности. Они меняются, им хочется говорить честнее, глубже. Возможны резкие решения: смена имиджа, курса, взглядов. Окружение может реагировать по -разному, главное не играть роль, а быть собой, советуют им астрологи.

Под созвездием Близнецов родились: Руководитель аппарата Управления делами Президента РК Алмас Исаков (25.05.1985), председатель правления АО «Национальная геологическая служба» Ерлан Галиев (14.06.1986), заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Габит Садырбеков (03.06.1978).

РАК

У Раков непростой месяц, фокус их внимания направлен на: внутреннюю политику и закулисье. Возможны перестановки, скрытые конфликты. Их могут втягивать в чужие разборки. Держать эмоции при себе, действовать осторожно, сохранять нейтралитет, советуют Ракам астрологи.

К тому же у этого знака зодиака время завершений и внутреннего очищения. Всплывают старые обиды, сны, воспоминания. Это хорошее время для терапии, духовных практик, уединения. И после 20-х чисел Раков ждет прилив сил и ясности.

Под созвездием Рака родились: заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Нуржан Турсунханов (04.07.1982), управляющий директор НПП РК «Атамекен» Жакып Хайрушев (24.06.1973), депутат Сената Парламента Республики Казахстан Талгат Жунусов (03.07.1963).

ЛЕВ

Главной темой февраля у Львов будет коллективная работа и публичность.

Внимание к их персоне будет усиливаться. Возможны выступления, совещания, представительство. Но нужно быть аккуратнее: демонстративность для Львов сейчас опасна. Отношения с коллегами важнее личных амбиций, ведь уважение важнее признания, отмечают астрологи.

В этом месяце Львы могут пересмотреть свое окружение. Их будут волновать вопросы друзей и будущего. Кто-то уходит, кто-то становится ближе. Возможны новые планы, связанные с коллективами, обучением.

Делайте ставку на союзников, а не одиночный героизм, подсказывают им звездочеты.

Под созвездием Льва родились: Постоянный представитель РК при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве Ержан Казыхан (21.08.1964), председатель правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» города Астаны Бекен Сейдахметов (25.07.1962), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Анас Баккожаев (08.08.1980).

ДЕВА

У Дев в феврале наступает звёздный час. Статус, работа, репутация, роль в обществе — эти темы станут главными. Возможен рост авторитета.

Это отличный месяц для ревизий, аналитики, аудита. Руководство может поручить Девам ответственную задачу и проверить их на прочность. Возможны важные разговоры с начальством или старшими.

Фиксируйте результаты письменно, не бойтесь заявить о своих границах. Февраль закладывает фундамент на год вперёд, подсказывают астрологи Девам.

Под созвездием Девы родились: Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бакытжан Байахметов (29.08.1970), судья Верховного Суда Республики Казахстан Ербол Умралиев (07.09.1974), заведующий Отделом по коммуникациям Администрации Президента РК Канат Кульшманов (05.09.1987).

ВЕСЫ

Весам в феврале предстоит стать посредником или арбитром. На повестке будут серьезные юридические вопросы, нормативные акты, согласования, требующие трудных решения, где нельзя «угодить всем». Придётся чётко опираться на закон. Балансировать, но не колебаться, рекомендуют астрологи Весам.

В отношениях будет поиск вдохновения и смысла, общих ценностей. В этот период благоприятны обучение, поездки, философские разговоры.

Под созвездием Весов родились: Заместитель министра обороны Республики Казахстан Аскар Мустабеков (27.09.1969), председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Газизов (21.10.1986), председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Кабденов (24.09.1969).

СКОРПИОН

Для Скорпионов февраль выпадает сильным, но непростым месяцем. В фокусе внимания ресурсы и влияние. Предстоит работа с закрытой информацией, финансами, безопасностью. Возможен повышенный интерес со стороны проверяющих. Избежать ошибок Скорпионам поможет сильная интуиция. Но никакой двойной игры, советуют им астрологи.

Финансы партнёра, вопросы наследства, кредиты также будут на повестке дня Скорпионов в феврале. В отношениях может резко проявиться эмоциональная близость или её отсутствие. В этих случаях честность с собой станет основным ключом к решению ситуаций.

Под созвездием Скорпиона родились: Заместитель акима области Ұлытау Нуртас Карипбаев (20.11.1986), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Руслан Кожасбаев (10.11.1976), президент Тюркской торгово-промышленной палаты (TCCI) Раимбек Баталов (21.11.1970).

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов активный месяц взаимодействия с руководством и структурами, время переговоров и согласований. Это будет проверка вашей лояльности системе. Возможны командировки, внешние контакты.

В этот период хорошо продвигать инициативы, но в официальном формате, формулировать свои предложения чётко и кратко.

В этот период отношения любого типа выходят на первый план и пройдут проверку на равенство и справедливость. Возможны судьбоносные знакомства или решения. Важно уметь договариваться. Союзы, начатые или пересобранные сейчас, будут крепкими и долгими для Стрельцов, считают астрологи.

Под созвездием Стрельца родились: Вице-министр юстиции Республики Казахстан Даниель Ваисов (26.11.1979), депутат Сената Парламента Республики Казахстан Сакен Арубаев (11.12.1976), председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев (15.12.1984).

КОЗЕРОГ

Козероги в феврале станут одними из ключевых знаков месяца.

Возможны новые назначения, расширение полномочий, у них возрастает нагрузка и ответственность. Но любая ошибка может быть заметна, поэтому надо действовать строго по регламенту, советуют Козерогам астрологи.

Темой месяца для Козерогов станут вопросы здоровья и быта. Февраль потребует заботы о теле и режима. В этом плане хорошо начинать новые привычки и не игнорировать сигналы усталости.

Под знаком Козерога родились: Заместитель акима Туркестанской области Канат Кайыпбек (01.01.1984), заместитель председателя правления — член правления АО «НУХ „Байтерек“ Вячеслав Сон (14.01.1982), начальник Департамента полиции Северо-Казахстанской области Абай Жусупов (02.01.1978).

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев в феврале наступает время реформ и новых подходов. Их стремление улучшить систему может вызвать сопротивление или недопонимание. Поэтому сначала согласование, потом инновации, советуют Водолеям астрологи.

В отношениях у представителей этого знака зодиака наступает благоприятный период. Творчество, любовь, хобби выходят на первый план, энергия возвращается. Возможны яркие романтические события. Хорошо заниматься тем, что «зажигает» и позволить себе быть живым, а не удобным.

Под созвездием Водолея родились: генеральный директор ТОО «Первое Кредитное Бюро» Руслан Омаров (14.02.1979), заместитель председателя правления Евразийского банка развития Руслан Даленов (08.02.1975), руководитель КГУ «Жасыл-Алматы» Тимур Елеусизов (05.10.1986).

РЫБЫ

У Рыб в феврале на первый план выходят вопросы этики, служения и морали. Возможны внутренние сомнения в правильности решений и их могут использовать как «мягкую силу». Важно не жертвовать собой, четко определять и защищать свои границы, рекомендуют звездочеты Рыбам.

Темой месяца для Рыб станут дом и корни, фокус будет на семье, доме, внутренней безопасности. Возможны переезды, ремонты, разговоры с родными, глубокие, но исцеляющие эмоции.

Под знаком Рыб родились: начальник Департамента полиции города Алматы Айдын Кабдулдинов (06.03.1977), депутат Сената Парламента Республики Казахстан Серик Шайдаров (03.03.1965), прокурор Восточно-Казахстанской области Тимур Сулейменов (28.02.1975).

Итак, в итоге лучшие стратегии февраля 2026 года: действовать поэтапно, оформлять всё официально, не торопить события, выбирать качество, а не скорость, беречь репутацию, не манипулировать, не обещать лишнего, не нарушать договорённости.

Последний месяц зимы будет как порог к новым целям. Он не даёт быстрых радостей, зато очищает путь, убирает лишнее, формирует устойчивое будущее. То, что выстроится в феврале, будет работать на весь 2026 год.