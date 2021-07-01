Время работы ресторанов и кафе сократят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло постановление главного государственного санитарного врача Нур-Султана об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач постановил:

Внести в постановление главного государственного санитарного врача города Нур-Султан «Об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султан» № 18 от 24 июня 2021 года следующие изменения и дополнения:

Организацию работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 20:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 30 с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 часов до 22:00 часов, доставка и вынос еды в штатном режиме.

Для объектов общественного питания, в том числе банкетных залов (обслуживание по типу ресторанов и кафе, проведение поминок) участвующих в проекте «Ashyq», установлен режим работы внутри помещения в будние и выходные дни с 07:00 часов до 22:00 часов и на открытом воздухе с 7:00 до 24:00 часов (летние залы).

Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте «Ashyq»)»;

2) подпункт 4.47. пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции:

- организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения только для объектов участвующих в проекте «Ashyq», с проведением занятий группой не более 5 человек с установлением режима работы в будние дни с 10:00 до 22:00 часов с запретом работы в субботу и воскресенье;

3) дополнить подпунктом 4.74. пункта 4 и изложить в следующей редакции:

запрет на работу фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq».

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 4 июля 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.