Время работы пригородных маршрутов продлили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Время работы пригородных маршрутов продлили в Алматы. Теперь автобусы будут ходить с 9:00 до 20:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с изменением времени действия комендантского часа в Алматинской области с 23:00 до 7:00 утра, с 14 января работа пригородных маршрутов будет осуществляться с 9:00 до 20:00», - сообщили в транспортном холдинге.

Ранее пригородные автобусы курсировали с 09:00 до 18:00.

Отметим, в Алматы с 12 января начали работать практически все маршруты, в том числе и пригородные.

В связи с введенным в Алматы режимом ЧП, с 12 января все внутригородские маршруты работают с 08:00 до 20:00 по расписанию выходного дня.