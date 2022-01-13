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Время работы пригородных маршрутов продлили в Алматы
13 Января 2022 15:20
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Время работы пригородных маршрутов продлили в Алматы. Теперь автобусы будут ходить с 9:00 до 20:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В связи с изменением времени действия комендантского часа в Алматинской области с 23:00 до 7:00 утра, с 14 января работа пригородных маршрутов будет осуществляться с 9:00 до 20:00», - сообщили в транспортном холдинге.
Ранее пригородные автобусы курсировали с 09:00 до 18:00.
Отметим, в Алматы с 12 января начали работать практически все маршруты, в том числе и пригородные.
В связи с введенным в Алматы режимом ЧП, с 12 января все внутригородские маршруты работают с 08:00 до 20:00 по расписанию выходного дня.
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