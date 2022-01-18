Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 19 января движение общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме с 06:00 до 23:00 часов, метрополитена - с 06:00 до 00:00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с завершением режима ЧП и комендантского часа в Алматы, с 19 января движение общественного транспорта (автобусов, троллейбусов) будет осуществляться в обычном режиме с 06:00 до 23:00 часов, метрополитена - с 06:00 до 00:00 часов», - сообщили в управлении городской мобильности.
Напомним, 19 января в 00:00 часов завершаются режим ЧП и комендантский час. Но при этом, в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности. Обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.
Напоминаем, что при критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.
- Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
- Режим ЧП и комендантский час завершаются в Алматы
- Товары домашнего обихода и арсенал оружия изъяли у мародера в Алматы
- АЗРК назначило расследование в отношении Яндекс-такси
- Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
- В Алматы сохраняются режим антитеррористической операции и «красный» уровень
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана