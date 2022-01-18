Время работы общественного транспорта продлили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 19 января движение общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме с 06:00 до 23:00 часов, метрополитена - с 06:00 до 00:00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с завершением режима ЧП и комендантского часа в Алматы, с 19 января движение общественного транспорта (автобусов, троллейбусов) будет осуществляться в обычном режиме с 06:00 до 23:00 часов, метрополитена - с 06:00 до 00:00 часов», - сообщили в управлении городской мобильности.

Напомним, 19 января в 00:00 часов завершаются режим ЧП и комендантский час. Но при этом, в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности. Обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.

Напоминаем, что при критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.