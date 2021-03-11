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    21:22, 10 Март 2021 | GMT +6

    Время работы кафе ограничили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ограничили время работы объектов общественного питания. Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление об ужесточении карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, все еще сохраняется запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

    Объекты общественного питания (в помещении) будут работать с 9:00 до 20:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 30 мест.
    Также ограничено время работы объектов общественного питания и фудкортов (только на доставку и на вынос за пределы ТРЦ и ТД): ограничения по времени с 10:00 до 24:00 часов.
    Постановление вступает в силу 13 марта 2021 года.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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