Время работы банков, обменников и ломбардов изменили в Алматы и Нур-Султане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы и Нур-Султане ряд субъектов финансового рынка с 18 мая будут работать с 9 до 18 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В совместном приказе Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка перечислили перечень субъектов:
- банки второго уровня;
- организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (за исключением юрлиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты);
- страховые (перестраховочные) организации;
- страховые брокеры;
- организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;
- микрофинансовые организации, кредитные товарищества;
- платежные организации.
Сообщается, что численность персонала указанных субъектов (с учетом их филиалов и отделений), находящихся на рабочих местах, не должна превышать 50% от общей штатной численности.
Согласно документу, KASE, Центральный депозитарий ценных бумаг, обменные пункты и ломбарды также работают с 9 до 17 часов. Данные меры будут действовать с 18 по 24 мая, а с 25 мая режим работы, включая численность персонала в этих организациях, будет устанавливаться по своему усмотрению.
Помимо всего, руководители субъектов должны обеспечить соблюдение мер санитарной защиты (наличие масок, перчаток, санитайзеров, дезинфекция помещения и другое).