Время работы 17 автобусных маршрутов продлили в Астане

В Астане на 17 автобусных маршрутах №№ 3, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 27, 30, 32, 35, 44, 59, 84 добавили обороты в вечернее время, что позволило продлить время их работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Работа общественного транспорта в Астане осуществляется с 6 утра до 23:30.

При этом в 23:30 маршруты полностью заканчивают свою работу на конечных остановочных пунктах.

- Например, если маршрут с одной конечной остановки выезжает в 21:50 и на прохождение пути уходит 1,5 часа, то его работа на следующей конечной остановке заканчивается в 23:30, - объяснили в CTS.

Расписание и время оборотов маршрутов разные, поэтому работы маршрутов на конечных остановках заканчиваются тоже по-разному.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время в Астане запустят ночные маршруты.