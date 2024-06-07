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    14:24, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Время работы 17 автобусных маршрутов продлили в Астане

    автобус Астана
    Фото: акимат Астаны

    В Астане на 17 автобусных маршрутах №№ 3, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 27, 30, 32, 35, 44, 59, 84 добавили обороты в вечернее время, что позволило продлить время их работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Работа общественного транспорта в Астане осуществляется с 6 утра до 23:30.

    При этом в 23:30 маршруты полностью заканчивают свою работу на конечных остановочных пунктах.

    - Например, если маршрут с одной конечной остановки выезжает в 21:50 и на прохождение пути уходит 1,5 часа, то его работа на следующей конечной остановке заканчивается в 23:30, - объяснили в CTS.

    Расписание и время оборотов маршрутов разные, поэтому работы маршрутов на конечных остановках заканчиваются тоже по-разному.

    Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время в Астане запустят ночные маршруты.

    Теги:
    Регионы Транспорт Автобус Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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