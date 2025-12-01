Время подведения итогов и подготовки к обновлению — гороскоп на декабрь 2025 года

Это месяц мощных перемен, завершений и подготовки к большому циклическому обновлению. Планеты создают энергетику, которая одновременно подталкивает к решительности и заставляет быть аккуратнее в вопросах здоровья и документов.

ОВЕН

Декабрь 2025 принесёт Овнам шанс проявить лидерство, активность, умение быстрых решений. Это хорошее время для того, чтобы заявить о себе. Первый месяц зимы потребует от Овнов аккуратности и структурности. Возможны проверки, аудит или необходимость срочно завершить старые дела.

Мнение Овнов будет услышано руководством, но важно подавать его мягко. В итоге ожидаются удачные переговоры, повышение или новая должность.

В личных отношения требуется проявить больше тепла и инициативы, и возможно одиночные Овны в середине месяца могут встретить интересного человека. Астрологи советуют Овнам внимательно следить за здоровьем, особенно за режимом сна, так как возможна усталость.

Под созвездием Овна родились: председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан Данияр Мейрхан (18.04.1981), председатель Комитета спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Руслан Есеналин (06.04.1976), председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат Камбаров (11.04.1989).

ТЕЛЕЦ

Месяц требует терпения и спокойствия. На работе — завершение проектов, возврат долгов, закрытие обязательств. Тельцам важно держать темп и не менять резко направления. Декабрь подходит для укрепления позиций на работе, оформления документов, доработки планов на 2026 год. Руководство оценит аккуратность Тельцов.

В конце месяца Тельцам будут доступны удачные финансовые решения. Не бояться просить поддержку, это сотрудничество принесёт успех, советуют Тельцам астрологи.

В целом у представителей знака будет энергичный месяц, много общения. Но им нужно быть осторожнее с крупными покупками, их лучше сделать после 20 числа, советуют Тельцам астрологи .

В личной жизни у Тельцов складывается все удачно: любовь, гармония, укрепление доверия, у некоторых — переход отношений на новый уровень.

Под созвездием Тельца родились: вице-министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Акбаров (25.04.1975), аким города Курчатов области Абай Болат Абдралиев (20.05.1976), заместитель председателя правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Сауле Егеубаева (06.05.1977).

БЛИЗНЕЦЫ

Главная особенность месяца для Близнецов — повышенная коммуникация.

Будет много звонков, поездок, переговоров. Удачный период для обучения и обмена опытом. Представители знака в этот период практически становятся центром коммуникаций.

На работе возможно перераспределение обязанностей или временные поручения. Руководство оценит гибкость Близнецов, но попросит отчётности.

В личной жизни Близнецов ждут яркие эмоции, но возможны споры, поэтому им нужно контролировать свои слова По здоровью астрологи рекомендуют беречь дыхательную систему, так как есть уязвимость ОРВИ.

Под созвездием Близнецов родились: руководитель департамента казначейства по Мангистауской области Нурдос Тойбаев (04.06.1978), руководитель управления строительства области Абай Бекжан Бапышев (19.06.1989), директор Национального архива Республики Казахстан Сагила Нурланова (28.05.1968).

РАК

Главная особенность месяца для Раков — уют и стабильность, желание навести порядок дома и в делах. В декабре их ожидают благоприятные семейные события.

На работе также ровный, спокойный темп без скачков. В коллективе усиливается командность, много совместной работы. Руководство может попросить помощи в организационных вопросах. Избегайть эмоций в обсуждениях: сухая деловитость будет плюсом, советую астрологи Ракам.

В целом первый месяц зимы для Раков спокойный семейный и тёплый декабрь. По части финансов — увеличиваются доходы от старых проектов.

Возможны приятные новости по служебным бонусам или премии.

Что касается отношений, то это будет отличным временем для близости, примирений, планирования праздников. Также астрологи советую Ракам держать баланс и не брать на себя чужую работу.

Под созвездием Рака родились: заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов (21.07.1978), первый заместитель акима Алматинской области Канат Есболатов (19.07.1982), председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК Габидолла Оспанкулов (13.07.1981).

ЛЕВ

Всё внимание Льва в декабре будет сконцентрировано на карьере и личном росте. Это будет период карьерных возможностей: руководство может доверить им важный проект или поручение, возможна проверка качества работы. В итоге есть шанс получить повышение или бонус.

Главная особенность месяца: рост и признание. Львов замечают, ценят их инициативы, будет много социальной активности и внимания. Астрологи советуют Львам не упустить это удачное время для подачи на должностной рост.

В личной жизни у Львов тоже все хорошо: романтика усиливается ближе к Новому году.

Под созвездием Льва родились: аким района Жібек жолы города Тараз Карлыгаш Аралбекова (25.07.1977), руководитель аппарата акима города Шымкент Берик Аширбеков (17.08.1986), председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Шолпан Абдреева (22.08.1975).

ДЕВА

Для Дев декабрь — период ясности. Хорошо пойдут дела, требующие точности и анализа. В это время можно решать юридические и бюрократические вопросы. До середины месяца — идеальное время для отчётов. Главный акцент декабря — порядок и точность в документах.

Необходимо навести порядок в бумагах и электронных базах, Девам могут доверить важное дело, от которого не стоит отказываться, советуют астрологи представителям этого знака зодиака.

В финансовом плане вложения Дев могут быть успешными до 15 числа. Что касается личной жизни, то гармонию дадут честные разговоры, а у одиноких появится шанс на встречу.

Под созвездием Девы родились: руководитель Кызылординского департамента государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Минфина РК Ринат Кудайбергенов (31.08.1980), вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов (09.09.1982), вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Асан Дарбаев (19.09.1984).

ВЕСЫ

Месяц для Весов будет насыщенным и гармоничным: сотрудничество, новые партнёрства, хорошие контакты. Состоятся важные встречи, договорённости. Возможны переговоры, которые смогут решить долгий вопрос.

В этом месяце Весы будут востребованы как миротворцы, с их помощью пройдут согласования, устранение конфликтов. Главный акцент, который сделают Весы в декабре — это дипломатия и урегулирование сложных вопросов. Говорить мягко, но твёрдо, этот стиль общения сейчас принесет Весам результаты, считают астрологи.

В декабре финансовое положение Весов будет стабильным, возможен приятный подарок или бонус. В целом Весов в первый месяц зимы ждет тёплая атмосфера, желание заботы и красоты, и эта гармония будет усиливаться ближе к новогодним праздникам.

Под созвездием Весов родились: аким Бостандыкского района города Алматы Азамат Калдыбеков (11.10.1984), руководитель Центра обслуживания инвесторов в Карагандинской области Шахназар Аубакиров (25.09.1994), председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова (29.09.1972).

СКОРПИОН

Для Скорпионов декабрь — месяц перемен и перезагрузки. На работе у них завершение старого и подготовка к новому этапу. Хорошо закрывать долговые, юридические или сложные документы.

Главный акцент месяца: «закулисная» работа, стратегические дела, подготовка реформ. Скорпионы могут самостоятельно заняться сложными делами, которые требуют внимательности и выдержки. И рассказывать о своих планах Скорпионам не стоит — успех любит тишину. Также в этот период возможна проверка, после которой Скорпионы выйдут победителями.

В декабре Скорпионов ждут сильные эмоции, страсть, глубокие разговоры. Да, эмоции обострены, но они дают энергию.

В первый месяц зимы и последний месяц уходящего года Скорпионам нужно будет быть аккуратнее с расходами, предостерегают звездочеты.

Под созвездием Скорпиона родились: заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Василий Лавренов (17.11.1979), депутат Сената Парламента Республики Казахстан Жанболат Жоргенбаев (26.10.1960), председатель правления АО «КазАгрЭкс» Булат Жумабеков (05.11.1972).

СТРЕЛЕЦ

Декабрь — это месяц Стрельцов! У них растет мотивация, реализуются важные идеи. Главный акцент месяца — новые проекты и укрепление полномочий. Стрельцы могут получить командировки, новые направления работы, расширение зоны ответственности. Важно следить за сроками, так как неудача возможна только из-за несоблюдения регламента.

В финансовом плане у Стрельцов тоже хорошие перспективы, особенно после 12 числа.

В личной жизни у представителей этого знака зодиака будет желание стабильности, это отличный период для укрепления семьи. Хороший период для путешествий, обучения и планирования.

Под созвездием Стрельца родились: депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Тансауле Сериков (28.11.1981), аким города Туркестан Әзімбек Пазылбекұлы (10.12.1991), председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Николай Казутин (28.11.1982).

КОЗЕРОГ

У Козерогов декабрь 2025 года пройдет под знаком сдержанности и практичности — это секрет их удачи в этот период. Главный акцент декабря: карьерный рост, признание, авторитет. Это один из лучших месяцев года для Козерогов-госслужащих. Можно просить повышения, предлагать проекты, труд Козерогов будет замечен и предложения услышаны, считают астрологи.

В плане финансов возможны хорошие инвестиции, крупные покупки.

Конец месяца принесет Козерогам энергию, силу, ясность, отличное настроение и самочувствие.

Под созвездием Козерога родились: руководитель департамента Бюро национальной статистики АСПиР РК по Актюбинской области Айбек Галымжанов (02.01.1976), председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК Бахытжан Жунисбеков (10.01.1981), председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Ерлан Дакенов (09.01.1977).

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев декабрь выдастся творческим и нестандартным месяцем.

Возникают необычные идеи, возможны перемены в окружении.

В это время хорошо начинать интеллектуальные или технологические проекты.

Главный акцент декабря для Водолеев — это инновации, цифровизация, новые методы работы. Представители этого знака зодиака смогут внедрять технологии, улучшать процессы, оптимизировать отчётность. Не стоит спорить с консервативными коллегами, лучше показать преимущества новшеств на практике, советуют Водолеям астрологи.

В финансовом плане ситуация будет нестабильной, но возможны неожиданные поступления. В личной жизни Водолеев ждут яркие эмоции, встречи с необычными людьми.

Под созвездием Водолея родились: посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Зульфия Сулейменова (25.02.1990), заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана» Даурен Сартаев (14.02.1982), председатель правления АО СПК «Конаев» Мурат Абдыгулов (11.02.1980).

РЫБЫ

У Рыб наступит спокойный, интуитивный декабрь, усилится шестое чувство. Их ждет вдохновение, творчество, возможность освоить новое, это хорошее время для планирования, внутреннего роста.

Главный акцент месяца для Рыб — это завершение дел и служебная репутация.

Декабрь подводит Рыб к итогам года: как они работали, такие результаты они и получат. Нужно довести незавершённые документы до конца, аккуратно сдать отчёты, тогда месяц будет удачным для получения премии.

По финансам Рыбам рекомендуется быть аккуратнее с расходами в середине месяца. Эмоциональная гармония наступит ближе к Новому году. В личном плане представителей этого знака зодиака ждут романтика, теплота, улучшение взаимопонимания.

Под созвездием Рыб родились: руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берикбол Мандибаев (12.03.1986), заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева (22.03.1971), вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Алия Рустемова (08.03.1970).

***

Итак, декабрь 2025 — месяц мощных перемен, завершений и подготовки к большому циклическому обновлению. Планеты создают энергетику, которая одновременно подталкивает к решительности и заставляет быть аккуратнее в вопросах здоровья и документов.

Нужно следить за конфликтами в семьях и рабочих коллективах — агрессия может прятаться под спокойным видом. Быть внимательнее к информации — будет много слухов и беготни.

У многих появится желание расширить горизонты — учеба, повышение квалификации, смена вектора развития.

В целом месяц серьёзный, зрелый, требующий ответственности. В отношениях будет меньше эмоций и больше прагматизма.