+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Время комендантского часа изменилось в Алматинской области

12 Января 2022 22:36
Поделиться:
Время комендантского часа изменилось в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с 12 января изменили время комендантского часа. Теперь он будет начинаться с 23:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
По 55 звонков в сутки поступает в call-центр полиции СКО
Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы Режим особых условий, действующий в колониях на период ЧП, разъяснили в Акмолинской области Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах

«Отмечаем, что с учетом улучшения оперативной обстановки с 12 января ограничение на передвижение граждан после 20:00 часов снимается. Однако утвержденный «комендантский час» с 23:00 до 07:00 часов продолжает действовать. Также напоминаем, что при перемещении по городу и территории области гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности и строго соблюдать требования чрезвычайного положения», - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области - комендант области Серик Кудебаев.

Он отметил, что органами внутренних дел осуществляется охрана общественного порядка, продолжаются мероприятия по задержанию преступников, мародеров, охране стратегически важных объектов в рамках введенного чрезвычайного положения.

В целях стабилизации обстановки действуют блокпосты, на которых круглосуточно несут службу полицейские и военнослужащие. Выставлены дополнительные наряды силовиков. На улицах областного центра беспрерывно курсируют 35 автопатрулей, а также 20 нарядов бойцов национальной гвардии и полиции осуществляют пешее патрулирование.

По его словам, в ходе массовых беспорядков, устроенных с целью дестабилизировать обстановку, пострадало большое количество сотрудников полиции и военнослужащих. Полицейские и военнослужащие оказались верны присяге, мужественно и стойко выполняли поставленные задачи по урегулированию ситуации и защите мирного населения.

В Алматинской области двое полицейских и один военнослужащий национальной погибли и были посмертно награждены правительственными наградами. Большая часть сотрудников полиции получили повреждения.

По подозрению в совершении правонарушений и преступлений, связанных с беспорядками и мародерством, в полицейские подразделения региона доставлено более 700 человек. Из них 62 взяты и помещены под стражу в изоляторы временного содержания. По выявленным фактам возбуждено 65 уголовных дел, расследование по которым находится на контроле МВД и руководства областного департамента полиции.

В ходе организованных в регионе спецопераций у подозреваемых изъято около 100 единиц огнестрельного оружия. На территории региона продолжаются антитеррористические мероприятия.

«Уважаемые граждане, если вам известно что-либо о лицах, принимавших участие в массовых беспорядках и мародерстве, просим направить информацию в департамент полиции Алматинской области. Просим вас сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к действиям правоохранителей. Также благодарим жителей, продолжающих поддерживать и оказывать содействие нашим сотрудникам в охране общественного порядка», - обратился комендант.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Безопасность   #МВД РК   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
По 55 звонков в сутки поступает в call-центр полиции СКО
Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы
Режим особых условий, действующий в колониях на период ЧП, разъяснили в Акмолинской области
Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах
Популярное
1 Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
2 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
3 Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
4 Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
5 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
6 Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Читайте также
В это трудное время ООН продолжает поддерживать Казахстан
Касым-Жомарт Токаев: Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников
Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив