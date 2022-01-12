Время комендантского часа изменилось в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с 12 января изменили время комендантского часа. Теперь он будет начинаться с 23:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечаем, что с учетом улучшения оперативной обстановки с 12 января ограничение на передвижение граждан после 20:00 часов снимается. Однако утвержденный «комендантский час» с 23:00 до 07:00 часов продолжает действовать. Также напоминаем, что при перемещении по городу и территории области гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности и строго соблюдать требования чрезвычайного положения», - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области - комендант области Серик Кудебаев.

Он отметил, что органами внутренних дел осуществляется охрана общественного порядка, продолжаются мероприятия по задержанию преступников, мародеров, охране стратегически важных объектов в рамках введенного чрезвычайного положения.

В целях стабилизации обстановки действуют блокпосты, на которых круглосуточно несут службу полицейские и военнослужащие. Выставлены дополнительные наряды силовиков. На улицах областного центра беспрерывно курсируют 35 автопатрулей, а также 20 нарядов бойцов национальной гвардии и полиции осуществляют пешее патрулирование.

По его словам, в ходе массовых беспорядков, устроенных с целью дестабилизировать обстановку, пострадало большое количество сотрудников полиции и военнослужащих. Полицейские и военнослужащие оказались верны присяге, мужественно и стойко выполняли поставленные задачи по урегулированию ситуации и защите мирного населения.

В Алматинской области двое полицейских и один военнослужащий национальной погибли и были посмертно награждены правительственными наградами. Большая часть сотрудников полиции получили повреждения.

По подозрению в совершении правонарушений и преступлений, связанных с беспорядками и мародерством, в полицейские подразделения региона доставлено более 700 человек. Из них 62 взяты и помещены под стражу в изоляторы временного содержания. По выявленным фактам возбуждено 65 уголовных дел, расследование по которым находится на контроле МВД и руководства областного департамента полиции.

В ходе организованных в регионе спецопераций у подозреваемых изъято около 100 единиц огнестрельного оружия. На территории региона продолжаются антитеррористические мероприятия.

«Уважаемые граждане, если вам известно что-либо о лицах, принимавших участие в массовых беспорядках и мародерстве, просим направить информацию в департамент полиции Алматинской области. Просим вас сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к действиям правоохранителей. Также благодарим жителей, продолжающих поддерживать и оказывать содействие нашим сотрудникам в охране общественного порядка», - обратился комендант.







