Время, когда не было спроса за качество автодорог, проходит - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новшества внедряются в процесс контроля качества автомобильных дорог, насколько эффективно используются выделяемые на это средства, какие поправки планируется внедрить в законодательство для улучшения работы в этом направлении, рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель генерального директора РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Даулет Аспанбетов.

- Даулет Абайханович, насколько сегодня эффективно используются средства, выделяемые на контроль качества автомобильных дорог?

-Кроме наших производственных результатов, которых мы достигаем по экспертизе качества, по диагностике, по экспертизе битума, по другим направлениям, у нас еще есть внутренние резервы, над оптимизацией которых мы работаем. Как предприятие мы ориентированы, прежде всего, на получение доходов. Республиканский бюджет нам обеспечивает где-то 40-50% наших потребностей. Все остальное мы самостоятельно находим, то есть ищем доходы на рынке, работаем с местными исполнительными органами, частными организациями. Никто из наших клиентов не обязывает заключать с нами соглашение. Отсутствие гарантированного госзаказа нас стимулирует к оптимизации внутренних ресурсов. Естественно, мы стараемся более эффективно использовать наши доходы.

- А какие инструменты вы используете для этого?

- Сейчас одним из инструментов оптимизации является цифровизация. У нас есть ведомственная информационная система Каздорлаб, это информационная система, которая сопровождает испытательные лаборатории непосредственно на объекте. Благодаря ей все инженеры у нас перешли на планшеты, в результате достигнута большая экономия времени и бумаги. Мы посчитали, примерно, если ты выезжаешь на объект и бумажным способом формируешь отчетность, возвращаешься в офис – опять оформление бумаг и все такое, то на это уходит до 4-5 часов. А здесь же непосредственно на самом объекте все формируется. То есть три часа как минимум высвобождается рабочего времени. В результате можно больше времени тратить не на бумажную отчетность, а непосредственно на саму экспертизу. Все это автоматически выходит на портал. По итогам этой работы мы достигли большой экономии. Во-первых, это человеческие ресурсы, если ранее выезд на экспертизу обходился в 6-7 тысяч тенге на человека, то сейчас он может обойтись в тысячу-две тысячи тенге, экономия громадная. Это экономия в бумагах, плюс координация отчетности. То есть трудоемкость снижается, система автоматически все это делает сама. Это первый блок нашей оптимизации в производстве.

Второй блок – это портал ведомственной экспертизы. К примеру, у нас есть один из видов деятельности - это строительство и реконструкция автомобильных дорог, допустим, 90% всех дорог держится в состоянии за счет среднего ремонта. И вот в рамках проектной документации среднего ремонта мы разработали автоматизированный портал и ввели его в работу. Это опять же обеспечивает прозрачность. То есть наш человек имеет возможность все зафиксировать на месте, есть ли дефекты, исходя из этого составляется смета, определяется сколько кв. м должно быть отремонтировано. От этого зависит стоимость проекта. Портал нам позволяет отслеживать весь процесс экспертизы. Во-вторых, это касается как документооборота (экономия бумаги и времени), так и непосредственно самой дороги, потому что на месте фиксируются все дефекты, все моменты. Опять же это экономия для государства. Так за 2021 год мы смогли оптимизировать расходы по среднему ремонту на 7,8 млрд тенге. В целом же за три года нашей деятельности с 2019 года оптимизированы расходы по среднему ремонту на 25,4 млрд тенге. Огромные получаются ресурсы сэкономлены, которые в дальнейшем могут использоваться по другим направлениям работы. Отметим, что этот портал функционирует в открытом доступе, это все делается на стадии планирования и деньги уже выделяются по факту.

-Какие еще нововведения вы планируете в этом направлении?

-В следующем году планируется принятие нового законопроекта, который напрямую касается нашей деятельности. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Парламенте. В будущем мы планируем охватить не только автомобильные дороги, но и улицы. Сейчас вся критика в адрес автодорожной отрасли идет из-за улиц. Здесь надо отметить такой момент, что не всегда низкое качество говорит о том, что подрядчик сознательно что-либо сделал. Может быть были не те решения приняты еще на стадии проектирования. Поэтому мы хотим попробовать через цифровизацию, через портал всю эту работу систематизировать. Представляете, какой пласт работы мы можем охватить этим. Сейчас имеется две тысячи административно-территориальных единиц, которые отвечают за улицы. Всю эту работу можно перевести в единый формат. То есть, это унификация правил, прозрачность, я думаю, это наш вызов и огромная задача, стоящая перед нами.

- Когда этот законопроект планируют принять, и что он из себя представляет?

-Мы надеемся, что его примут в первом полугодии следующего года. В законопроекте имеются новые нормы, касающиеся единого договора. Вот по республиканской сети, а это 25 тысяч км автомобильных дорог, у нас один договор с Комитетом автомобильных дорог. Поэтому же направлению (улицам) нам приходится заключать договора с каждым населенным пунктом, с каждым акиматом по отдельности. Сейчас у нас таких договоров - 578. Представляете, какая административная нагрузка. Приходится заниматься больше бумажной волокитой, нежели непосредственно работой. Плюс еще у всех разное видение, каждый заказчик на своем уровне это решает - когда он заказывает экспертизу, в проекте не предусмотрены на это расходы. Где-то на среднем ремонте не предусмотрены расходы на авторский надзор или на текущий технический надзор. То есть здесь всего идет два лица, то есть подрядчик и заказчик – госслужащий. Они не профессионалы и многого не знают, у них нет лабораторий. Мы им говорим: «Давайте с нами заключите договор, и мы вам дадим все протокола испытаний, материал испытаем, проверим насколько все правильно уложено, потом на основании этого вы сможете дальше руководствоваться этим и принимать решения по качеству этих работ». Но у каждого акимата свое видение, и тут вопросы возникают. Качество – это объемное понятие, это и качество проектных решений, и качество материалов, и качество людей, и многое другое. Здесь важно выявить ключевую точку, где необходимо может усилить качество. Действующая система, где существует разрозненное, большое количество договоров – не позволяет выработать единую систему.

Мы планируем в рамках этого законопроекта сформировать единый договор по республиканской сети и единый договор по местной сети. Но ключевым аспектом станет качество материалов. Опять же это четыре нефтеперерабатывающих завода, это 321 асфальтобетонный завод. То есть, необходимо выработать системную работу, чтобы качественные материалы доставлялись до объектов. Мы намерены сосредоточиться в этом ракурсе. То есть, можно выработать определенную систему контрольных точек, которые могут обеспечить заданный уровень качества. Его надо синхронизировать по всей республике. Это опять же экономия средств, времени, оптимизация и единые подходы. То есть, здесь все будет унифицировано, и будут исключены двоякие толкования. Дальше мы будем расширять возможности технологических программных средств, чтобы они не только фиксировали какие-то нарушения, но в то же время помогали принимать какие-либо решения. Время, когда не было спроса за качество автомобильных дорог, проходит. Сегодня гражданское общество активизировалось, очень много правоохранительных органов активизировалось в этом направлении. Все требуют качества, и в этих условиях тем же подрядчикам проще и дешевле все сделать качественно, чем после оправдываться.

-Повысилась ли на сегодня ответственность застройщиков в плане качества выполняемых работ?

- В последние годы наблюдается тенденция, когда застройщики стараются больше положить того же асфальта, чтобы потом вопросов к ним меньше было. Я не говорю, что это везде, но такая тенденция имеется.

- Мы знаем, что на сегодня вы часть своих работ передали в аутсорсинг, оправдала ли эта система себя?

-Безусловно, аутсорсинг способствует оптимизации наших внутренних расходов. Когда мы создавались в 2019 году, у нас было на балансе порядка 17-ти транспортных средств, то есть наших передвижных дорожных лабораторий. А представляете, чтобы всю республику охватить, сколько нужно было нам такого транспорта. У нас была дилемма - либо мы просим у государства средства на покупку 44 машин, каждая из которых стоит как минимум 15 млн тенге. Имея свой автопарк, нам потребовались бы водители, это опять же зарплаты, командировочные, ГСМ, обслуживание техники и так далее. То есть, имея свой автопарк, ты несешь круглогодичные расходы, плюс первичные инвестиции тоже очень большие. И мы, все взвесив, решили, что нам проще будет все это арендовать на рынке. И вот мы такой договор заключили в 2019 году, и вот уже два года так работаем, и эта модель очень хорошо себя зарекомендовала. Во-первых, очень большие ресурсы у нас были сэкономлены. У нас была экономия по услугам бухгалтерского и кадрового учета. Это нам позволило в рамках оптимизации сократить 135 человек, в том числе 66 действующих. В общем, суммы сэкономлены немалые. Сэкономленные средства мы направляем на производство и увеличение фонда оплаты труда. Так, расходы по бухгалтерской службе у нас на 41% оптимизированы. Вообще, аутсорсинг у нас рассматривается как один из серьезных путей выхода из ситуации. За 2020-2021 годы у нас практически в два раза оптимизированы внутренние расходы. У нас выстроена целая сервисная политика на финансирование филиальной сети, на ее стимулирование. Мы все понимаем, что дороги – это сфера, где крутятся большие ресурсы, и если не создать соответствующие стимулы материальные, то тяжело будет привлечь хороших специалистов, которые будут готовы полностью отдаться своей работе. В будущем мы рассматриваем передачу в аутсорсинг юридической службы. Потому что результаты экспертизы в последнее время очень часто рассматриваются в суде. Где-то обжалуются, и мы понимаем, что нам необходимо усиливать юридическое сопровождение. Чтобы юристы помогали нам и заказчикам принимать правильное решение в юридической плоскости, это тоже очень важный момент. Очень щепетильный вопрос, это государственные закупки. Мы как субъект квазигоссектора обязаны проводить госзакупки по средствам портала госзакупок - то есть все открыто, все прозрачно, регулярно проводятся аудиты. Сейчас также рассматриваем не все, но чтобы какую-то часть текущей черной работы отдать на аутсорсинг в этом плане, чтобы меньше терять времени на подготовку материалов. Практически 80% всего результата госзакупок зависят от системы планирования. Мы хотим выстроить современную систему планирования этих закупок и автоматизировать этот процесс. В планах сделать прозрачной систему ценообразования, то есть сделать так, чтобы человек не мог влиять на этот процесс. Мы сейчас над этим работаем. Надеемся, что у нас все получится

- Спасибо за беседу.