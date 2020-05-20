Временную регистрацию авто с армянскими номерами разрешили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. МИА «Казинформ» публикует текст постановления полностью.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 сентября 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по:

1) регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 4 статьи 553 Налогового кодекса Республики Казахстан и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан;

2) утверждению типа государственных регистрационных номерных знаков, присваиваемых при регистрации транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления;

3) обеспечению совершения регистрационных действий в отношении зарегистрированных транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, в случаях принятия собственником решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Республики Казахстан.

2. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан при осуществлении регистрации транспортного средства обеспечить хранение до востребования собственниками оригиналов регистрационных документов и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств, выданных уполномоченными органами Республики Армения и их выдачу, в случае вывоза транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, за пределы Республики Казахстан.

3. Министерствам финансов, индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить возможность уплаты налоговых обязательств и прохождения обязательного технического осмотра собственникам зарегистрированных транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления.

4. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить проведение разъяснительной работы по отсутствию ограничений в эксплуатации зарегистрированных транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, до принятия собственником решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Республики Казахстан.

5. Министерствам финансов, экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить проведение разъяснительной работы по отсутствию необходимости уплаты таможенных пошлин, сборов за первичную регистрацию и платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов в рамках расширенных обязательств производителей (импортеров) до принятия собственником зарегистрированного транспортного средства, указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, решения о его первичной регистрации.

6. Министерствам финансов и внутренних дел Республики Казахстан принять установленные законодательством меры в отношении лиц, осуществивших ввоз в Республику Казахстан транспортных средств из Республики Армении после 1 февраля 2020 года с нарушением права Евразийского экономического союза и законодательства Республики Казахстан.

7. Генеральной прокуратуре (по согласованию) и Комитету национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию) до 1 декабря 2021 года обеспечить интеграцию ведомственных информационных систем «Единый реестр административных производств» и «Беркут» для организации доступа органам внутренних дел к сведениям о пересечении государственных границ Республики Казахстан транспортными средствами, зарегистрированными в уполномоченных органах других стран, данным по их владельцам и лицам, ими управляющими.

8. Министерствам внутренних дел, финансов, индустрии и инфраструктурного развития, экологии, геологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

9. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



Премьер-Министр

Республики Казахстан

А. Мамин