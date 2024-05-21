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    23:00, 20 Май 2024 | GMT +6

    Временно закрывается движение по трассе Атырау - Индер

    Временно закрывается движение по трассе Атырау - Индер
    Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    В ночь с 20 на 21 мая, с 00.00 до 6.00 часов, на трассе Атырау - Индер будут проводиться работы по укладке труб для пропуска воды в целях предотвращения размыва дорожного полотна паводковой водой, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    На эти работы привлекаются 15 специалистов и 15 единиц техники.

    Альтернативная дорога для движения авто открыта по направлению  Атырау - Хамит Ерғалиев - Махамбет.

    Как сообщалось ранее, зафиксирован факт разлива воды на поверхности дороги на 25-м километре трассы Атырау — Индер. В связи с этим срочно ведутся работы по возведению дамбы вдоль дороги со стороны реки Жайык (Урал). 

    временно закрыта трасса Атырау - Индер
    Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

     

    Теги:
    Дороги Атырауская область Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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