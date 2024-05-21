Временно закрывается движение по трассе Атырау - Индер

В ночь с 20 на 21 мая, с 00.00 до 6.00 часов, на трассе Атырау - Индер будут проводиться работы по укладке труб для пропуска воды в целях предотвращения размыва дорожного полотна паводковой водой, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

На эти работы привлекаются 15 специалистов и 15 единиц техники.

Альтернативная дорога для движения авто открыта по направлению Атырау - Хамит Ерғалиев - Махамбет.

Как сообщалось ранее, зафиксирован факт разлива воды на поверхности дороги на 25-м километре трассы Атырау — Индер. В связи с этим срочно ведутся работы по возведению дамбы вдоль дороги со стороны реки Жайык (Урал).