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    18:38, 20 Май 2024 | GMT +6

    Возводятся дамбы на трассе Атырау — Индер

    Возводятся защитные дамбы на трассе Атырау — Индер
    Фото: кадр из видео оперштаба по ЧС Атырауской области

    Зафиксирован факт разлива воды на поверхности дороги на 25-м километре трассы Атырау — Индер. В связи с этим срочно ведутся работы по возведению дамбы вдоль дороги со стороны реки Жайык (Урал). Об этом заявил заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    - В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по возведению дамбы с привлечением 15 единиц тяжелой техники. Сотрудники департамента  полиции обеспечивают движение транспорта, - рассказал спикер.

    В настоящее время также проводится работа по направлению разлившейся воды в овраги, старые русла и в канал Соколок.

    Как сообщалось ранее, уровень воды в реке Жайык в Атырауской области постепенно снижается.



    Теги:
    Подтопления Дороги Атырауская область ДЧС МЧС Видео Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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