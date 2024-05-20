Уровень воды на реке Жайык в Атырауской области постепенно снижается

Оперативную сводку по уровню воды на реке Жайык в Атырауской области предоставил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

Изменение уровня воды в реке Жайык на 16:00 20 мая (по сравнению с 08:00):