17:00, 20 Май 2024 | GMT +6
Уровень воды на реке Жайык в Атырауской области постепенно снижается
Оперативную сводку по уровню воды на реке Жайык в Атырауской области предоставил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
Изменение уровня воды в реке Жайык на 16:00 20 мая (по сравнению с 08:00):
- с. Индербор - 1 см, уровень воды - 1015 см, критический уровень - 845 см;
- с. Махамбет + 3 см, уровень воды - 1018 см, критический уровень - 850 см;
- г. Атырау + 1 см, уровень воды – 574 см, критический уровень - 550 см;
- село Жанаталап - 0 см, уровень воды - 416 см, предельный уровень - 500 см;
- с. Еркінкала - 0 см уровень воды - 374 см, критический уровень - 450 см.