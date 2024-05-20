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    17:00, 20 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды на реке Жайык в Атырауской области постепенно снижается

    жайык
    Фото: кадр из видео оперштаба Атырауской области

    Оперативную сводку по уровню воды на реке Жайык в Атырауской области предоставил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    Изменение уровня воды в реке Жайык на 16:00 20 мая (по сравнению с 08:00): 

    • с. Индербор - 1 см, уровень воды - 1015 см, критический уровень - 845 см; 
    • с. Махамбет + 3 см, уровень воды - 1018 см, критический уровень - 850 см; 
    • г. Атырау + 1 см, уровень воды – 574 см, критический уровень - 550 см; 
    • село Жанаталап - 0 см, уровень воды - 416 см, предельный уровень - 500 см; 
    • с. Еркінкала - 0 см уровень воды - 374 см, критический уровень - 450 см.

     

    Теги:
    Атырауская область Наводнение Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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