Временно приостановлены грузоперевозки через пункт пропуска «Достық»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с выходом из строя дезинфекционного оборудования для транспортных средств, китайской стороной временно прекращены автомобильные грузоперевозки через пункт пропуска «Алашанькоу» (расположен напротив автомобильного пункта пропуска «Достык»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

На казахстанско-китайской границе функционируют два железнодорожных пункта пропуска - «Достык» и «Алтынколь», и два автомобильных пункта пропуска - «Нур Жолы», «Бахты», через которые, с учетом карантинных мер, осуществляется пропуск только грузов и товаров.



