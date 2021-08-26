+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Временно приостановлены грузоперевозки через пункт пропуска «Достық»

26 Августа 2021 19:12
Поделиться:
Временно приостановлены грузоперевозки через пункт пропуска «Достық»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с выходом из строя дезинфекционного оборудования для транспортных средств, китайской стороной временно прекращены автомобильные грузоперевозки через пункт пропуска «Алашанькоу» (расположен напротив автомобильного пункта пропуска «Достык»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Новости по теме
Евразийская онлайн-выставка товаров и торговли открылась в Урумчи
На северо-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 Крупное месторождение сланцевой нефти обнаружили в Китае Наркогруппировка держала плантации марихуаны в двух регионах Казахстана

На казахстанско-китайской границе функционируют два железнодорожных пункта пропуска - «Достык» и «Алтынколь», и два автомобильных пункта пропуска - «Нур Жолы», «Бахты», через которые, с учетом карантинных мер, осуществляется пропуск только грузов и товаров.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Китай   #КНБ РК  
Поделиться:
Новости по теме
Евразийская онлайн-выставка товаров и торговли открылась в Урумчи
На северо-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Крупное месторождение сланцевой нефти обнаружили в Китае
Наркогруппировка держала плантации марихуаны в двух регионах Казахстана
Популярное
1 Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
2 Как людям, которым нельзя вакцинироваться, защищаться от коронавируса
3 Президент РК принял и.о. министра сельского хозяйства
4 Вакцина QazVaс эффективно предотвращает летальные случаи при заболевании КВИ - ученые
5 Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем
6 В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
Читайте также
Крупное месторождение сланцевой нефти обнаружили в Китае
На 6 млн тенге обманул пенсионеров и инвалидов мошенник в Алматинской области
Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Как людям, которым нельзя вакцинироваться, защищаться от коронавируса
Президент РК принял и.о. министра сельского хозяйства
Вакцина QazVaс эффективно предотвращает летальные случаи при заболевании КВИ - ученые
Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем
В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив