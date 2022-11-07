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    15:44, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Временно приостановлено подключение к теплу новых объектов в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны признали имеющийся дефицит тепловой мощности на источниках тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с имеющимся дефицитом тепловой мощности на источниках тепла (…) АО «Астана-Теплотранзит» временно вводит ограничение на оформление акта технической готовности теплопотребляющих установок и подключение новых потребителей до ввода дополнительного источника тепла», - говорится в ответе столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что готовность коммунального долгостроя – ТЭЦ-3, который строится уже больше 10 лет, составляет 83%.

    Аким Астаны Алтай Кульгинов заявлял, что перед подрядчиком поставлена задача запустить ТЭЦ-3 в январе 2023 года.

    «Заявленное количество запускаемых объектов в отопительном сезоне 2022-2023 составляло 138 объектов», - добавили в управлении.

    По данным ведомства, для подключения данных объектов и снижения дефицита тепловой мощности на ТЭЦ-1 произведен перевод водогрейных котлов на газ, располагаемая мощность увеличена на 50 Гкал/ч.

    В настоящее врем проводится работа по переводу социальных объектов с системы центрального отопления на автономные котельные. Планируется перевести 11 объектов с потреблением тепла в размере 36 Гкал/ч.

    «Для снижения разрегулировки в системе теплоснабжения в период наступления дефицита мощности, производится установка дроссельных заслонок (шайбирование) в тепловых узлах объектов, подключенных по независимой схеме с автоматизированной системой регулирования тепла. На сегодняшний день установлено 3468 из 3561 штук, что составляет 94%», - заключили в управлении.


    Теги:
    ЖКХ Отопительный сезон Астана
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