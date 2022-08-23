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    Сколько денег потрачено на строительство ТЭЦ-3 в Нур-Султане

    23 Августа 2022, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана рассказал о текущей ситуации по строительству коммунального долгостроя – ТЭЦ-3, который строится уже больше 10 лет. Без него в столице прогнозируется дефицит тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «(Строит) один подрядчик, у него много задач, много проблем. Мы говорим, что у нас деньги имеются. На сегодня на счету, именно на ТЭЦ-3, у нас 20 млрд тенге «висит». До этого мы выплатили подрядчику 9 млрд тенге. Мы говорим подрядчику не забывать о своей ответственности. Надо завершить проект, дать тепло, а дальше – делайте, что хотите, либо мы встретимся в суде. Подрядчик понял свою ответственность, сейчас он мобилизовал все свои ресурсы. Были сложности с логистикой, вопросы, связанные с геополитической ситуацией в мире. Некоторые страны, где производили логистику для ТЭЦ-3, уже ее не производят. Мы поменяли поставщиков», - сказал градоначальник на встрече с предпринимателями в столице.

    Он отметил, что перед подрядчиком поставлена задача запустить ТЭЦ-3 в январе 2023 года. Проектная мощность должна составить 420 гигакалорий в час. В январе тепловая электростанция должна выдавать 200-220 гигакалорий, оставшуюся часть – к следующему отопительному сезону.

    По словам А. Кульгинова, за последние 10 лет население столицы удвоилось – количество жителей возросло с 650 тыс. до 1 млн 300 тыс. человек. К 2030 году, при таких же темпах, население столицы составит свыше 2 млн человек.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Энергетика Акимат Строительство
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