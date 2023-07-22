Временно ограничена подача воды в Медеуский район Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района Алматы в связи с тем, что с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В результате ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам:

мкр.Юбилейный, мкр.Тау Самал (Каменское плато), коттеджный городок «ВИП Алем», ЖК «Европолис», ул. Керей Жанибек хандар, ул.Ондасынова, ул.Ладушкина, ул.Оспанова, ул.Кыз Жибек, ул.Жанибекова, ул. Найманбаева, пр.Достык, ул. Чайкина.

Снижение давления воды на сетях наблюдается по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского, пр. Достык, Нурмагамбетова, Сахариева, мкр. «Кок тобе», мкр. «Самал 1-3», мкр. «Горный гигант».

Водоснабжение будет восстановлено по мере нормализации концентрации мутности воды в горных реках.