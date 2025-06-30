14:16, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Временно изменилась схема движения некоторых автобусов в Астане
Временно изменилась схема движения автобусов № 304, 322 в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».
Кроме того, перекрыт проезд к остановочному пункту «Тілеп Қобыз сарайы». В связи с этим маршруты № 28, 52, 55А, 66 временно не осуществляют посадку/ высадку пассажиров на данном остановочном пункте.
Как сообщалось, участок улицы Ч. Айтматова временно закрыт в Астане.