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    14:16, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Временно изменилась схема движения некоторых автобусов в Астане

    Временно изменилась схема движения автобусов № 304, 322 в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».

    схема движения автобуса
    Фото: City Transportation Systems
    Временно изменилась схема движения некоторых автобусов в Астане
    Фото: City Transportation Systems

    Кроме того, перекрыт проезд к остановочному пункту «Тілеп Қобыз сарайы». В связи с этим маршруты № 28, 52, 55А, 66 временно не осуществляют посадку/ высадку пассажиров на данном остановочном пункте.

    Как сообщалось, участок улицы Ч. Айтматова временно закрыт в Астане.

    схема движения автобуса
    Фото: City Transportation Systems

     

    Теги:
    Ремонт Транспорт Автобус Астана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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