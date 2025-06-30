Временно изменилась схема движения некоторых автобусов в Астане

Фото: City Transportation Systems

Кроме того, перекрыт проезд к остановочному пункту «Тілеп Қобыз сарайы». В связи с этим маршруты № 28, 52, 55А, 66 временно не осуществляют посадку/ высадку пассажиров на данном остановочном пункте.



Как сообщалось, участок улицы Ч. Айтматова временно закрыт в Астане.