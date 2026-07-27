Вредно ли спать с включенным кондиционером — ответ врача

Для многих людей в летнюю жару незаменимым помощником стал кондиционер. Но в обществе есть разные мнения по поводу влияния кондиционеров на здоровье. Одни считают, что их использование приводит к простуде, другие говорят, что очень вредно спать при включенном кондиционере. Насколько это все соответствует истине? С этим вопросом корреспондент Kazinform обратился к врачу общей практики Таншолпан Талгатбековой.

Сегодня кажется невозможным жить летом без кондиционера. И все же, некоторые люди считают, что от кондиционера обязательно бывает простуда. По мнению врачей, это широко распространенное мнение ошибочно.

— Сам по себе кондиционер не становится причиной простуды. Потому что острые респираторные вирусные инфекции возникают не от холода, а от вирусов. И все же, неправильное использование кондиционера может привести к осложнению болезни. Если холодный воздух направлен прямо на человека, переохлаждаются слизистые оболочки дыхательных путей и мышцы. Вследствие этого снижаются защитные способности организма, возникают условия для проникновения вирусов или активизации ранее имевшихся в организме условно-патогенных микроорганизмов, — пояснила врач.

Специалист также обратила внимание на важность своевременной очистки фильтров кондиционера. При недостаточном уходе в них могут скапливаться пыль, аллергены и бактерии.

— Во время работы устройства эти загрязнения распространяются в воздухе и могут вызывать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, аллергические реакции или обострение хронических заболеваний органов дыхания. Поэтому рекомендуется поддерживать температуру в помещении на уровне 23–25 градусов, чтобы разница между температурой на улице и в комнате не превышала 5–7 градусов, не направлять поток холодного воздуха прямо на человека и регулярно очищать фильтры кондиционера, — отметила Таншолпан Талгатбекова.

Еще один вопрос, который волнует многих: вредно ли спать при включенном кондиционере?

По словам врача, если устройство работает правильно и используется в подходящем режиме, сон при включенном кондиционере не представляет опасности. Более того, комфортная температура в помещении помогает улучшить качество сна и снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему в жаркие дни.

— Но если температура установлена слишком низкая, например, 18-19 градусов, или же холодный воздух направлен прямо на постель, утром у человека может появиться сухость в горле, забитый нос или болезненность в мышцах шеи и спины. Такие симптомы во многих случаях возникают не от инфекций, а от холодного воздуха и пересыхания слизистых оболочек. Поэтому нужно поддерживать температуру в помещении в ночное время в пределах 24-26 градусов, не направлять ток воздуха от кондиционера прямо на спальное место. Если воздух в помещении слишком сухой, нужно использовать увлажнитель воздуха или чаще проветривать помещение. Кондционер сам по себе не создает опасности для здоровья. Во многих случаях проблема не в самом устройстве, а в его неправильном использовании. Соблюдая простые правила безопасности можно и в летнюю жару обеспечить комфортную и безвредную прохладу, — говорит Таншолпан Талгатбекова.

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